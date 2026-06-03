Cum aleg românii vacanțele exotice în 2026: destinațiile care au crescut cel mai mult în preferințe

Dacă acum câțiva ani o vacanță exotică părea un lux, 2026 vine cu o realitate surprinzătoare: tot mai mulți români planifică activ călătorii în Seychelles, Maldive sau Sri Lanka, uneori cu luni de avans. Consultanții din agențiile de turism confirmă că cererea a crescut semnificativ, iar destinațiile exotice nu mai sunt o excepție în portofoliul unui turist roman, ci o alegere din ce în ce mai deliberată.

Ce s-a schimbat? Pe de o parte, accesul la informație. Pe de altă parte, ofertele mai flexibile de finanțare. Și, nu în ultimul rând, dorința de a trăi ceva cu adevărat diferit, după ani în care vacanțele s-au rezumat la câteva destinații clasice.

Seychelles – combinații care nu mai sunt doar pentru lună de miere

Seychelles rămâne una dintre cele mai căutate destinații exotice în rândul românilor, dar modul în care se călătorește acolo s-a schimbat. Dacă înainte era aproape exclusiv o destinație de lună de miere, acum o aleg și cupluri care sărbătoresc aniversări, familii cu copii mari sau pur și simplu oameni care vor să bifeze ceva cu adevărat spectaculos.

Interesul pentru o vacanță Seychelles a crescut vizibil în 2026, iar cei care se documentează serios descoperă rapid că arhipelagul oferă mult mai mult decât imaginile de pe rețelele sociale. Diversitatea insulelor, fauna protejată și absența turismului de masă îl transformă într-un loc aparte față de orice altă destinație tropicală.

„Vedem un interes tot mai mare pentru combinațiile Mahe + Praslin în Seychelles. Clienții vor să exploreze mai mult din arhipelag, nu doar să stea pe o singură insulă. Această tendință s-a accentuat vizibil în ultimul an." – Rareș Latcu, consultant Aerocenter

Insulele oferă o diversitate surprinzătoare: de la plajele iconice cu granit de pe La Digue, până la rezervațiile naturale din interiorul Praslin. O combinație de 10-12 nopți permite experimentarea autentică a cel puțin două insule diferite.

Maldive – nu mai e doar despre vilele pe apă

Maldivele au intrat de mult în conștiința turistului român ca destinație de vis, dar percepția că sunt inaccesibile financiar se estompează treptat. Există opțiuni pentru bugete variate, iar consultanții specializați știu să construiască pachete adaptate — nu neapărat cu resort de lux, dar cu experiențe autentice.

Tendința din 2026 este orientarea spre insule locale, unde turiștii pot interacționa cu comunitățile maldiviene, pot face snorkeling direct de pe plajă și pot reduce semnificativ costurile față de resorturile private. O alternativă care a câștigat teren mai ales în rândul călătorilor independenți.

Mauritius – stabilitate, rafinament și diversitate culturală

Mauritius este destinația exotică „de siguranță". Cei care nu vor surprize neplăcute, dar nici nu renunță la exotism, o aleg constant. Infrastructura turistică este matură, siguranța e ridicată, iar mixul cultural franco-african-indian creează o atmosferă unică.

Ce a crescut în 2026: interesul pentru zona de nord a insulei, mai puțin comercializată, și pentru excursiile în interiorul insulei: cascadele, piața din Port Louis, Chamarel cu pământurile colorate. Mauritius nu mai e doar plajă; e o destinație pe care românii încep să o exploreze în profunzime.

Zanzibar – exoticul accesibil cu iz de aventură

Zanzibar a explodat în preferințele românilor în ultimii doi ani și tendința continuă în 2026. Motivul principal: raportul calitate-preț rămâne unul dintre cele mai bune din categoria destinațiilor exotice, iar zborurile cu escală nu sunt prohibitive ca durată.

Stone Town, cu arhitectura sa arabă și labirintul de străduțe, plajele din nord și est, și safariurile accesibile din Tanzania continentală fac din Zanzibar o destinație versatilă. O aleg atât cei la prima experiență exotică, cât și călătorii cu experiență care o combină cu un safari în Serengeti.

Sri Lanka – insula care surprinde la fiecare vizită

Sri Lanka este, poate, destinația cu cea mai mare creștere în interes în rândul românilor în 2026. Nu e o insulă cu o singură față: există plaje tropicale, munți cu plantații de ceai, temple antice, păduri cu elefanți și o gastronomie care rămâne în memorie.

Circuitele combinate — care îmbină câteva zile de cultură cu o săptămână de relaxare pe coastă — sunt cel mai des solicitate. Sri Lanka funcționează excelent atât ca destinație de sine stătătoare, cât și în combinație cu Maldivele, pentru cei care vor să maximizeze o deplasare în zonă.

Thailanda – clasicul care nu obosește

Thailanda rezistă în topul preferințelor, indiferent de tendințe. De ce? Pentru că funcționează pentru orice tip de turist: backpacker cu buget redus, cuplu în căutare de romantism, familie cu copii sau grup de prieteni.

Noutatea din 2026 este redescoperirea unor zone mai puțin cunoscute — Khao Sok cu lacul său supranatural, insule din golful Thailandei mai ferite de turismul de masă, sau nordul cu Chiang Mai și Chiang Rai pentru cei atrași de cultura și tradițiile locale. Thailanda clasică — Bangkok, Phuket, Koh Samui — rămâne solidă, dar tot mai mulți români vor să meargă dincolo de circuit.

Ce au în comun toate aceste destinații?

Dincolo de peisaje spectaculoase și temperaturi generoase, destinațiile exotice preferate de români în 2026 au un numitor comun: sunt alese cu mai multă informație și mai multă intenție ca niciodată. Turiștii se documentează, compară, pun întrebări și vor mai mult decât un pachet standard.

Tocmai de aceea, consilierea unui specialist face diferența — nu ca să cumperi mai scump, ci ca să ajungi exact unde ți se potrivește, în perioada potrivită, cu așteptările calibrate corect.