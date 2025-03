Coreea de Nord a interzis vizitele turiștilor străini, la scurt timp după ce occidentalii au fost lăsați din nou să intre în țară, pentru prima dată în ultimii cinci ani, anunță operatorii de turism, citați de BBC.

Decizia vine după ce, în februarie, turiștilor occidentali li s-a permis să viziteze Rason, un oraș din estul țării. Acest pas fusese considerat un semn al unei posibile deschideri treptate a regimului nord-coreean către vizitatori străini, după ce granițele fuseseră închise în 2020 din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit mediafax.ro.

Mai multe companii de turism internaționale, printre care KTG Tours, Young Pioneer Tours și Koryo Tours, au declarat că excursiile în Coreea de Nord au fost suspendate până la noi ordine.

„Tocmai am primit vești de la partenerii noștri coreeni că Rason este închis pentru toată lumea. Vă vom ține la curent”, a transmis KTG Tours într-o postare pe Facebook.

Cei care planifică excursii în aprilie și mai ar trebui să se abțină de la rezervarea zborurilor „până când vom avea mai multe informații”, a declarat și Young Pioneer Tours, tot într-o postare pe Facebook.

Phenianul nu a oferit un motiv pentru oprirea bruscă.

Pe 20 februarie, primii turiști occidentali au început să sosească în Rason, un oraș desemnat ca zonă economică specială, pentru a testa noile politici financiare.

Operatorii de turism au declarat pentru BBC că vizitele recente în Rason au fost supuse unor restricții chiar mai severe decât înainte de pandemie. Turiștii au avut acces limitat la deplasări și interacțiuni cu localnicii, iar semnalele telefonice și accesul la internet au fost inexistente.

La începutul acestei săptămâni, Koryo Tours a declarat că acceptă aplicații internaționale pentru Maratonul Pyongyang pentru prima dată în ultimii cinci ani. Evenimentul este programat pentru 6 aprilie, dar acum nu este clar dacă acestea mai pot fi procesate.

Coreea de Nord a primit aproximativ 350.000 de turiști străini în 2019, dintre care 90% au fost chinezi, potrivit rapoartelor mass-media.

Primii turiști români

Cunoscuții vloggeri români „Haihui în doi” au devenit primii turiști occidentali care au pășit în Coreea de Nord după cinci ani de izolare cauzată de pandemie. Cei doi au intrat terestru, din China, împreună cu un grup de zece persoane, prin intermediul unei agenții acreditate.

Coreea de Nord este una dintre cele mai izolate țări din lume, condusă de trei generații ale familiei Kim, sub un regim autoritar strict. Începând cu 2020, țara și-a închis complet granițele din cauza pandemiei de COVID-19, impunând unele dintre cele mai dure restricții de călătorie la nivel global. Oficial, regimul a susținut că măsurile au fost necesare pentru a proteja populația de virus, însă izolarea prelungită a dus la o criză economică severă, afectând aprovizionarea cu alimente și medicamente.

„Am intrat în Coreea de Nord. Suntem primii occidentali care, după cinci ani de zile, pășesc în această țară izolată, condusă de trei generații de dinastia Kim. Am intrat terestru, prin China și am îndeplinit toate formalitățile de intrare de care s-a ocupat agenția cu care am mers”, au declarat aceștia.

Procesul de trecere a frontierei a durat aproximativ trei ore, iar vloggerii au remarcat că turiștii au fost controlați mai puțin strict decât cetățenii nord-coreeni. Un aspect esențial al intrării a fost declararea tuturor dispozitivelor electronice, cum ar fi telefoanele, laptopurile și camerele de filmat.

„Ca turist, nu ai voie să filmezi orice, oricând. Mereu trebuie să aștepți indicațiile ghidului. De asemenea, nu poți face niciun pas fără a fi supravegheat, orice traseu este prestabilit”, explică aceștia.

Pe lângă un ghid oficial care le-a oferit informații despre țară, cei doi au fost însoțiți de doi ghizi neoficiali și un fotograf desemnat de autorități a documentat fiecare moment al călătoriei și le-a oferit la final un stick cu imaginile capturate.

„Noi am avut un ghid oficial, care ne-a răspuns la toate întrebările despre Coreea de Nord, alți doi ghizi neoficiali, care suspectăm că erau oameni ai sistemului și un fotograf care a pozat și filmat continuu și ne-a oferit la finalul călătoriei un stick cu toate amintirile de aici, dar noi credem că scopul lor a fost altul”, mai spun ei.