Video Cel mai vechi pod locuit din lume se află în Europa: 80 de oameni locuiesc printre case medievale, cafenele și galerii

Un pod din Europa, construit în Evul Mediu, continuă să fie locuit și astăzi: 80 de oameni trăiesc și muncesc pe podul Krämerbrücke, din Germania, printre case medievale, galerii de artă și cafenele, transformând acest monument istoric într-o comunitate vie

Situat în orașul Erfurt, din Germania, Krämerbrücke – cunoscut și ca Podul Negustorilor – este cel mai lung și cel mai vechi pod locuit din Europa. Cu o lungime de 125 de metri, acesta nu doar că leagă două părți ale orașului, ci a fost și continuă să fie căminul a zeci de locuitori.

Construit inițial din lemn, podul a fost reconstruit din piatră în anul 1325. De-a lungul istoriei, a găzduit până la 62 de case înguste. De-alungul anilor, în urma remodelărilor și a incendiilor repetate, numărul lor a scăzut la 32, potrivit Express.

Structura podului impresionează prin cele șase arcade de gresie și pivnițele ascunse sub fundație, amestecul arhitectural incluzând influențe gotice, renascentiste și baroce.

În Evul Mediu, podul era un important centru comercial, unde negustorii vindeau țesături fine, condimente și bijuterii în mici căsuțe de lemn.

La capetele podului se aflau două biserici, St. Giles la est și St. Benedict la vest, însă doar St. Giles a supraviețuit până astăzi, oferind o priveliște spectaculoasă asupra podului de pe turnul său de 33 de metri.

De-a lungul secolelor, podul a fost afectat de incendii și războaie, necesitând numeroase restaurări.

În prezent, podul găzduiește nu doar locuințele rezidenților, ci și galerii, cafenele și buticuri care promovează meșteșuguri tradiționale, ceramică, sticlă, și delicatese locale, devenind astfel o atracție culturală deosebită pentru turiști.