Roberto De Zerbi s-a despărțit de Olympique Marseille. Contractul i-a fost întrerupt prematur

După dezastrul din meciul de campionat cu PSG, 0-5, și eliminarea din Liga Campionilor, clubul francez Olympique Marseille și antrenorul italian Roberto De Zerbi (46 de ani) s-au despărțit.

„În urma discuțiilor care au implicat conducerea clubului - proprietar, președinte, director sportiv și antrenor - s-a decis o schimbare la conducerea primei echipe. Aceasta a fost o decizie dificilă și colectivă, luată după o analiză atentă, în interesul superior al clubului, care se confruntă cu provocările sportive de la sfârșitul sezonului. Olympique de Marseille dorește să-i mulțumească lui Roberto De Zerbi pentru dăruirea, angajamentul, profesionalismul și implicarea sa, demonstrate în special prin clasarea pe locul doi în sezonul 2024/25. Clubul îi urează tot binele în viitor”, este comunicatul oficial al celor de la OM.

După recenta eliminare a clubului din Europa, De Zerbi i-a asigurat pe directorul sportiv Medhi Benatia și pe președintele Pablo Longoria că va lupta să îndrepte situația: „Avem puterea să o luăm de la capăt, așa cum am făcut-o întotdeauna”, spunea într-o conferință de presă. Numit în funcție pe 29 iunie 2024, italianul n-a prins doi ani de mandat la club.

În decembrie, antrenorul declarase: „Personal, mă văd aici pe termen lung. Mi-ar plăcea să rămân mai mult de trei sezoane și să devin unul dintre antrenorii cu cea mai lungă experiență din istoria clubului. Mă simt bine chiar și în mijlocul criticilor și confuziei”. Planurile i-au fost scurtcircuitate de ultimele rezultate.