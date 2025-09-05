search
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”

0
0
Publicat:

Tot mai mulți turiști români relatează experiențe neprevăzute în resorturile din Egipt, legate de posibilitatea de a face baie în Mărea Roșie. Deși agențiile de turism pun accent pe frumusețea apei și a recifelor de corali, realitatea de pe plaje poate să surprindă, uneori în mod neplăcut.

Foto: Join Up
Foto: Join Up
Neplăcerile privind marea nu sunt vizibile în fotografiile de prezentare. FOTO: Booking
Neplăcerile privind marea nu sunt vizibile în fotografiile de prezentare. FOTO: Booking

O turistă româncă povestește pe un grup de Facebook de călătorii experiența neplăcută a unei vacanțe în Egipt: „La noi în resort nu se poate efectiv intra în apă să stai decât puțin cu picioarele, iar nivelul nu trece de gleznă și apoi, puțin mai încolo, nu este permis, nivelul de adâncime fiind de 15 metri. A mai întâmpinat cineva o situație similară?”. 

Alți turiști confirmă că fenomenul este specific zonei.

„Dacă studiați puțin înainte de plecare, aflați că este reflux pronunțat la resort. Sunt o mulțime fără reflux în Hurghada. Faceți excursii pe insule și vă bucurați de Marea Roșie”, a scris Diana.

Un alt turist adaugă: „Egiptul (Hurghada, dar mai ales Sharm-ul) este recunoscut pentru fenomenul de flux/reflux prezent aproape la toate hotelurile. În plus, sunt hoteluri la care apa este destul de mică la mal – și pe o distanță considerabilă. Mai mult, anul acesta am văzut reflux pronunțat și la hoteluri unde, prin tradiție, nu era vizibil.”

Turiștii din resort nu au putut face baie în mare. FOTO: Booking
Turiștii din resort nu au putut face baie în mare. FOTO: Booking

Curenți marini sau prădători

Există și situații în care restricțiile nu țin doar de nivelul apei, ci și de siguranță.

„În mod normal, chiar dacă apa are 15 metri adâncime, înotul este permis de pe ponton. Te fluieră dacă te îndepărtezi prea mult. Ce descrieți pare o situație specială, probabil sunt curenți sau prădători marini, de aceea e interzis temporar”, a comentat altcineva.

Unii turiști relatează experiențe similare în resorturi diferite:

„Și la Titanic Palace era la fel, mergi sute de metri până la apa mai adâncă, lângă ponton abia se putea face snorkeling printre corali”, spune Mădălina.

„La Jaz Aquamarine, cred că și doi kilometri dacă mergi spre larg, tot până la glezne e apa. Foarte aiurea cu flux-reflux”, a comentat altcineva.

Pe de altă parte, există și hoteluri unde fenomenul nu se resimte atât de puternic.

„La Xanadu nu se simțea flux-reflux. De la mal începea să se adâncească ușor, la vreo 50 m în larg avea 2 m. Dar hotelurile fără plajă, de regulă, au pontoane de pe care faci snorkeling.”

Unii consideră că problema apare mai ales la resorturile mai ieftine: „Doar alea mai ieftine”, a susținut un membru al grupului.

„Fluxul și refluxul sunt peste tot”

În final, turiștii cu experiență în Egipt subliniază că fenomenul este generalizat, dar diferă ca intensitate:

„Fluxul și refluxul sunt peste tot. La hotelurile cu recif și ponton fenomenul este vizibil și sesizabil, la cele cu plaje de nisip este mai puțin evident. În funcție de plajă și de poziționarea hotelului, experiența poate fi foarte diferită”, a scris Marius.

La unele hoteluri, se menționează clar în descrierea de pe site-ul agențiilor de turism că acest fenomen este pronunțat: „Pe malul marii, flux și reflux pronunțat, (există o lagună nisipoasă pentru înot). Ponton: da (735 m), umbrele, șezlonguri, saltele pe plaja: gratuit. Prosoape de plajă: gratuit. pantofi speciali recomandați”.

La unele hoteluri se precizează că intrarea în apă de pe mal e posibilă doar în timpul refluxului: „Pe malul marii, plaja proprie cu nisip. Frumosul recif de corali este o alegere ideală pentru pasionații de scufundări și snorkeling. Lungime 650 m (intrare ponton, lungime ponton 150 de metri). Intrarea în mare de pe mal – nisip, posibilă în timpul refluxului.”

Vacanțele în Egipt rămân spectaculoase, însă turiștii trebuie să știe dinainte că fenomenul de flux-reflux poate transforma plaja într-un spațiu nepracticabil ore întregi. Alegerea hotelului, existența unui ponton și poziția față de recif sau lagună fac diferența dintre o vacanță reușită și o experiență frustrantă.

