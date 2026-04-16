Articol publicitar

Când merită să îți iei concediu ca să câștigi zile

Articolul acesta te ajută să alegi perioadele cele mai potrivite pentru concediu, în funcție de timp, aglomerație și buget.

Dacă îți programezi inteligent pauza, poți obține mai multe zile libere cu mai puține zile de concediu. Iar asta se simte imediat.

Ce face o perioadă să fie potrivită pentru tine?

O perioadă bună nu înseamnă același lucru pentru toată lumea. Unii caută liniște, alții vor orașe pline și evenimente.

Gândește-te la trei lucruri simple: cât timp ai, cu cine pleci și cât de mult te deranjează aglomerația. Vrei să dormi mai mult dimineața sau să bifezi cât mai multe locuri?

Când răspunzi sincer la întrebările astea, jumătate din plan e deja făcut. Restul ține de calendar și de câteva trucuri ușor de aplicat.

Zile libere legale și punți

În România, zilele libere legale sunt stabilite prin Codul muncii. Unele au dată fixă, iar altele se mișcă în fiecare an, cum sunt Paștele și Rusaliile.

De aici apare primul avantaj: poți lipi o sărbătoare de weekend și obții o pauză mai lungă. De multe ori, una sau două zile de concediu îți aduc o minivacanță care chiar contează.

Puțini știu un detaliu practic: pentru sectorul bugetar, se pot stabili din timp și zile lucrătoare care devin libere, ca să se facă punte. În mod normal, aceste decizii se clarifică la început de an, ca lumea să poată planifica.

Ca să nu stai cu pixul în mână și să calculezi de fiecare dată, folosește o listă clară și actualizată.

Înainte să-ți alegi datele, verifică lista cu zilele libere de la stat și marchează rapid combinațiile cu weekendurile.

Apoi fă o probă simplă: caută sărbătorile care pică marți sau joi. Cu o zi de concediu, poți obține patru zile legate, fără să simți că îți consumi toate zilele de odihnă.

Perioadele dintre vârfuri de sezon

Cele mai aglomerate perioade sunt ușor de ghicit. Vara, în iulie și august, multe familii au aceeași fereastră din cauza vacanțelor școlare.

Dacă poți evita vârful, câștigi imediat. Ai mai puține cozi, găsești mai ușor cazare și te miști mai relaxat prin destinație.

În Europa, mai și iunie sunt luni bune pentru city break-uri, mai ales dacă îți place să mergi mult pe jos. În septembrie, multe locuri rămân plăcute, dar ritmul devine mai calm.

E un compromis simplu: schimbi o săptămână în calendar și primești o vacanță mai lejeră. De ce să plătești mai mult și să te stresezi, când poți să alegi o perioadă mai aerisită?

Alege sezonul după tipul de concediu

Nu există o singură perioadă perfectă. Contează mult ce vrei să faci acolo, zi de zi.

1. City break: primăvara și toamna sunt greu de bătut

Într-un oraș, petreci mult timp afară. De aceea, temperaturile moderate sunt un mare avantaj.

Primăvara ai zile mai lungi și un aer mai proaspăt. Toamna, în schimb, ai adesea mai puțini turiști și o atmosferă mai relaxată.

2. Mare: caută începutul și finalul sezonului

La mare, problema principală nu e doar căldura. Este aglomerația, mai ales în weekenduri și în perioada concediilor clasice.

Dacă pleci la început de sezon sau după vârf, ai mai mult spațiu și mai multă liniște. În plus, găsești mai ușor locuri bune, fără să rezervi cu multe luni înainte.

3. Munte: evită extremele și vei merge mai confortabil

Pentru drumeții, primăvara târzie și toamna sunt, de obicei, cele mai comode. Ai trasee mai respirabile și nu te lupți cu canicula.

Iarna, dacă vrei zăpadă, planificarea devine mai sensibilă. Urmărește prognoza și alege o perioadă în care condițiile sunt stabile, nu surprinzătoare.

4. Bugetul: când poți plăti mai puțin fără să renunți la confort

Prețurile cresc când cererea explodează. Asta se întâmplă în vârf de sezon și în jurul sărbătorilor mari, când pleacă multă lume.

Dacă ai flexibilitate, caută plecări în mijlocul săptămânii. De multe ori, transportul și cazarea pot fi mai accesibile decât în weekend.

Rezervarea din timp ajută, dar nu rezolvă tot. Uneori, diferența o face perioada aleasă, nu cât de devreme ai cumpărat.

Un plan simplu ca să alegi perioada potrivită

Ca să nu te pierzi în opțiuni, folosește o rutină scurtă. În zece minute poți avea o variantă clară de concediu.

  • pasul unu: alege scopul principal al vacanței, odihnă, explorare sau natură
  • pasul doi: caută două perioade posibile, una în vârf și una între sezoane, ca să compari
  • pasul trei: verifică zilele libere legale și vezi dacă poți lega un weekend cu una sau două zile de concediu

Nu trebuie să iasă perfect din prima. Important e să ai un plan realist și să știi ce compromis accepți.

Când alegi perioada cu cap, concediul devine mai lung, mai ieftin sau mai liniștit. Uneori le poți obține pe toate trei, dacă te ajută calendarul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Un chinez prins cu 2.200 de furnici regine de grădină în bagaje va merge la închisoare. Una poate costa 200 de dolari. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
gandul.ro
image
Ieșeanul care a brevetat colectarea PET-urilor cu sacul extinde RVM-urile IZI în șase orașe: planul pentru România
mediafax.ro
image
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
fanatik.ro
image
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
libertatea.ro
image
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Începe reorganizarea companiilor de stat: 8 sunt propuse pentru închidere, 9 sunt eligibile pentru listarea la bursă. Lista completă
antena3.ro
image
Un preot din Oneşti a murit carbonizat. Reuşise să iasă la timp, dar ar fi uitat ceva în casă şi s-a întors
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 100% la grupele de muncă. Instanța face dreptate pentru toți pensionarii. Cum?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Noua lege a facturilor în euro, explicată. Avantaje şi dezavantaje pentru români
playtech.ro
image
Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Rusia vizează din nou Republica Moldova! Avertisment de la Moscova privind Transnistria
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei
click.ro
image
Cea mai prețioasă amintire pentru Dima Trofim, de Paște! „Am făcut cozonac, am vopsit ouă pentru prima dată cu fetița mea!”. Imagini de colecție cu familia actorului din „Destine cu parfum de lavandă”
click.ro
image
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Prince foto Profimedia jpg
Ultimele zile din viața lui Prince. Adevărul iese la iveală la 10 ani de la moartea lui: „Ceva nu era deloc în regulă…”
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
