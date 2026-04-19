Povestea brânzei halloumi, de la Bizanț și beduini la focarul de febră aftoasă. De ce este în pericol de dispariție

Începând cu manuscrisele venețiene din secolul al XVI-lea până la „diplomația brânzei“ din Uniunea Europeană, halloumi a fost mai mult decât un aliment. Astăzi, în fața unui focar de febră aftoasă, această moștenire comună a unei insule divizate este pusă la încercare din nou.

Undeva lângă Larnaca, în sudul Ciprului, la câteva sute de metri de coasta mediteraneeană, mașinile sunt oprite. Angajați în costume de protecție pulverizează dezinfectant pe roți, pe caroserie, pe tot ce a intrat în contact cu pământul din jur. Înăuntrul perimetrului de trei kilometri, mii de capre și oi sunt sacrificate și îngropate în locuri special desemnate. Virusul febrei aftoase, detectat în premieră pe insulă în februarie 2026, a schimbat peisajul rural al Ciprului într-un teatru de operațiuni veterinare. Și nu ar fi fost, poate, o știre care să depășească granițele regionale dacă nu ar fi amenințat ceva ce lumea întreagă a învățat să iubească: brânza halloumi.

Al doilea cel mai important produs de export al Ciprului, surclasând, în prima jumătate a anului 2025, chiar și industria farmaceutică cu peste 200 de milioane de euro, nu este petrol, nu este tehnologie, nu este turism. Este o brânză albă, sărată, cu o textură fermă și un comportament fascinant la căldură: nu se topește. Se rumenește, se caramelizează, scrâșnește puțin între dinți. Și în spatele acestei simplități culinare se ascunde una dintre cele mai complicate povești de identitate, politică și supraviețuire din zona mediteraneeană.

Din Bizanț până în frigiderul secolului XXI

Cele mai vechi mențiuni cunoscute ale halloumiului în Cipru datează din jurul anului 1554, consemnate de Florios Voustroniou, șeful Secretariatului administrației venețiene a insulei, unde brânza era numită „calumi“. Manuscrisul a ajuns la Veneția prin mâinile lui Leonardo Donato, viitorul Doge, fiul guvernatorului venețian al Ciprului – un document care este păstrat și astăzi în biblioteca Museo Correr din Veneția, într-un codice cu file îngălbenite, martorul tăcut al unui aliment care a traversat nealterat cinci secole.

Dar halloumi este cu siguranță mai veche decât hârtia pe care a fost consemnată de un funcționar venețian. Brânza își are originile în perioada medievală bizantină, câștigând ulterior popularitate în restul Orientului Mijlociu. Unii cercetători susțin că ar putea data chiar din secolul al IV-lea, iar etimologia numelui coboară și mai adânc în timp. Cuvântul vine din greaca modernă, din araba egipteană, și ar putea fi urmărit până la cuvântul coptic „halōm“, atestat în manuscrise. Se crede că halloumi a fost fabricat pentru prima dată de beduini, ale căror calități de conservare erau ideale pentru un stil de viață nomad. Istoria lui nu este, deci, o poveste cipriotă în mod exclusiv. Este o poveste mediteraneeană, levantină, o convergență de culturi care s-au întâlnit pe o insulă și au lăsat în urmă o brânză.

Scriitorul și călătorul Richard Pococke, care a vizitat Ciprul în 1738, consemna că ciprioții fac brânză din lapte de capră, renumită în tot Levantul și considerată singura brânză bună din regiune. O jumătate de secol mai târziu, în 1788, Arhimandritul Kyprianos, în cartea sa „Istoria cronologică a insulei Cipru“, scrie despre „halloumi, felii de brânză delicioasă“ – produse din lapte de oaie și capră.

Fabricarea acestui produs lactat era, în acele timpuri, un act colectiv. Halloumi era în mod tradițional produs de cooperative formate în sate, constând de obicei din 10-15 femei; femeia cu cele mai multe capre conducea cooperativa. Era o rețea de solidaritate rurală, o muncă săptămânală care lega comunitatea, distribuia resursele și asigura rezervele familiei pentru tot anul. Mănăstirile insulei erau celebre pentru brânzeturile lor; în registrele secolului al XVIII-lea, activele lor includeau nu doar turme întregi de oi și capre, ci și cantități apreciabile de halloumi maturat.

Știință și ritual

Secretul halloumiului stă în chimia lui. Spre deosebire de majoritatea brânzeturilor, acesta este coagulat cu cheag, iar în prepararea sa nu se folosesc acizi sau bacterii producătoare de acid – o combinație care îi conferă un punct de topire neobișnuit de ridicat. Poate fi prăjit în ulei fierbinte, gratinat pe jar sau gătit direct pe o plită fără să se transforme într-o baltă de lapte caramelizat. Se rumenește, prinde crustă, rămâne ferm. Este, în termeni culinari, o minune de inginerie biologică accidentală.

Procesul de fabricare este destul de complex: începe cu încălzirea laptelui și adăugarea de cheag; odată format cașul, acesta este presat, împărțit în porții și gătit în zer la 90°C. După gătire, brânza este sărată și aromatizată cu frunze de mentă tocate, apoi pliată și lăsată să se răcească în recipiente cu zer sărat. Menta nu este un simplu condiment, este o formă de conservare, o tehnologie vegetală care a permis halloumiului să supraviețuiască fără refrigerare în căldura mediteraneeană. Brânza proaspătă poate fi consumată imediat; cea maturată, lăsată în saramură timp de cel puțin 40 de zile, devine mai tare, mai sărată, mai complexă.

Halloumi tradițional are o formă semisferică, cântărind între 220 și 270 de grame, cu un conținut de grăsime de aproximativ 25% din greutatea umedă și circa 17% proteine. Textura sa fermă la gătit îl face să scârțâie pe dinți la mestecat. Acel scrâșnet caracteristic, pe care ciprioții îl consideră semnul autenticității, este, de fapt, rezultatul rețelei de proteine care nu s-a destrămat la căldură. Este, în felul lui, un semn că brânza este vie, că procesul a reușit.

Rețetele care au cucerit lumea

Dacă există un preparat care rezumă filosofia culinară a Mediteranei de Est – simplitate, ingrediente bune, focul ca instrument de transformare – acela este halloumi la grătar. Felie groasă de un centimetru și jumătate, pusă direct pe grătarul încins fără niciun adaos de ulei, lăsată două-trei minute pe fiecare parte până prinde dungi aurii. Se stoarce puțină lămâie deasupra, se presară oregano sau mentă proaspătă. Se mănâncă imediat.

Alături de halloumi la grătar, cel mai cunoscut preparat cipriot care îl include este saganaki. Halloumi saganaki este un aperitiv iubit care combină salinitatea halloumiului cu dulceața unui sos de roșii. În varianta sa mai sofisticată, halloumiul este trecut prin ou și griș înainte de a fi prăjit, obținând o crustă crocantă care contrastează cu interiorul moale și sărat. Se servește uneori cu smochine proaspete și semințe de rodie – o combinație care descrie, în cuvinte gustative, întreaga geografie culinară a insulei.

Există, de asemenea, halloumi souvlaki: cuburi de brânză marinată în ulei de măsline, suc de lămâie, usturoi și ierburi aromatice, înfipte în frigărui alături de legume colorate și gătite pe grătar. Este fast-food cipriot în cel mai bun sens al termenului: rapid, aromat, complet. Sendvișul tradițional cu halloumi, format din brânza prăjită pusă în chiflă cu ceapă sotată, roșii și oregano, stropită cu lămâie și presată pe un grătar, este varianta cipriotă a burgerului, mai veche cu câteva secole decât preparatul adjudecat de americani.

Dar combinația care a uimit cel mai mult lumea occidentală când a descoperit-o este cea mai veche și mai simpla dintre toate: halloumi cu pepene verde. Felie de brânză sărată, cu textură fermă, alături de pepene roșu dulce și suculent. Contrastul de temperaturi, de salinitate și zahăr, de textură uscată și suculentă este, în esență, un desert și un aperitiv în același timp, ceva ce nu necesită nicio rețetă, nicio tehnică, niciun instrument în afara unui cuțit bun. Vara în Cipru nu este completă fără această combinație.

„Diplomația brânzei“

Până la jumătatea anilor 2000, halloumi era deja o afacere globală. Ciprul exporta tone întregi în toată Europa, în Australia, în America de Nord. Dar prosperitatea economică a venit la pachet cu o problemă care, în orice altă industrie, ar fi fost rezolvată în câteva luni. În cazul halloumiului, a durat aproape trei decenii. Inima problemei era o fisură veche: insula fusese forțat împărțită în 1974 în sudul greco-cipriot și nordul turco-cipriot. Ciprul a aderat la UE în 2004, dar numai sudul se bucură de beneficiile depline ale calității de membru. Iar halloumiul era fabricat pe ambele maluri ale Liniei Verzi, granița-tampon administrată de ONU care taie insula de la vest la est. Ciprioții greci îl numeau halloumi, ciprioții turci îl numeau hellim. Același produs, același lapte, aceeași tehnică transmisă din generație în generație. Două comunități care nu se puteau vedea la față, unite de o brânză.

Hellimul era principalul produs de export al nordului, reprezentând circa 25% din economia Ciprului de Nord, în valoare de aproximativ 30 de milioane de dolari anual. Dar fără recunoaștere europeană, producătorii turco-ciprioţi nu puteau accesa piața UE – piața cea mai profitabilă, cea care plătea prețuri premium pentru o brânză cu denumire de origine protejată. Obținerea acelei protecții – statutul PDO, Denumire de Origine Protejată – s-a dovedit a fi un proces de o complexitate care ar fi blocat orice negociere diplomatică normală. Controversele erau multiple. Care era proporția corectă de lapte? Tradițional, halloumi era fabricat exclusiv din lapte de oaie și capră. Dar britanicii introduseseră vacile în Cipru în secolul al XX-lea, iar producătorii din sud, în fața cererii globale explozive, trecuseră masiv la laptele de vacă – mai ieftin, mai abundent. Majoritatea halloumiului comercializat conținea 80% lapte de vacă. Producătorii turco-ciprioţi, cu o producție orientată spre consum local, se opuneau cu vehemență acestei diluări.

Procesul a început în 2015, la solicitarea comună a celor două republici, și s-a încheiat abia în 2021. Recunoașterea europeană, acordată în aprilie 2021, a primit imediat un supranume: „diplomația brânzei“. „Acest pas demonstrează angajamentul ambelor comunități din Cipru de a lucra împreună la proiecte care să unifice întreaga insulă“, declara președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. „Halloumi/Hellim simbolizează moștenirea comună a insulei Cipru. Este o tradiție care a legat comunitățile care trăiesc aici de-a lungul secolelor“.

PDO-ul acoperă toate părțile insulei și permite produselor agricole să circule între Ciprul turcesc și cel grecesc în scopul fabricării halloumiului. Era, în termeni concreți, prima dată când o decizie legată de reunificare producea un rezultat tangibil: laptele putea traversa Linia Verde. Brânza putea fi fabricată din lapte de pe ambele maluri. O mică victorie, dar simbolică până la lacrimi pentru o insulă care trăise despărțită de jumătate de secol.

Indiferent dacă îl numești χαλλούμι, halloumi sau hellim, această brânză cauciucată, sărată și mestecabilă cipriotă nu ar fi putut obține aprobarea PDO europeană fără colaborarea reușită dintre ciprioții greci și cei turci. Totuși, acordul rămâne fragil. Problema inspecțiilor în nord persistă, problema standardelor de igienă persistă, problema prețurilor și a concurenței neloiale persistă. Diplomația brânzei a deschis o ușă, nu a rezolvat un conflict.

Virusul care amenință o moștenire

La sfârșitul anului 2025, febra (pesta) aftoasă a apărut la ferme de animale din nordul Ciprului. Până în februarie 2026, virusul traversase Linia Verde. Primul caz confirmat a fost depistat pe 20 februarie la o fermă de vite din Livadia, în apropiere de Larnaca. O zonă de protecție de trei kilometri a fost imediat stabilită, circulația animalelor și produselor de origine animală fără permis a fost interzisă, iar sacrificarea a aproximativ 300 de animale a fost decisă, împreună cu confiscarea laptelui și a cărnii.

Ministrul Agriculturii și Mediului, Maria Panayiotou, a anunțat că experți ai Uniunii Europene se află în țară pentru a supraveghea o primă rundă de vaccinări la fermele de animale din raza de trei kilometri față de epicentrul focarului. Boala virală extrem de contagioasă provoacă febră și leziuni veziculare în gură, reduce drastic producția de lapte și slăbește animalele afectate. Cifrele au crescut săptămână de săptămână. Până la finalul lunii martie 2026, numărul total de animale sacrificate ajunsese la aproximativ 26.800 de oi și capre, plus 1.742 de vite. Vaccinarea acoperea 98% din populația de bovine și 72% din cea de ovine și caprine.

Efectul direct asupra halloumiului era, la acel moment, limitat. „Reducerea de 1,7% a populației de animale nu se estimează că va afecta semnificativ volumele de producție de lapte“, declara un oficial al Serviciilor Veterinare din Cipru, adăugând că unele dintre unitățile afectate erau operațiuni comerciale mari destinate în principal producției de carne. Dar avertismentul era acolo: dacă sacrificările continuă să afecteze animalele producătoare de lapte, atât producția de lapte, cât și cea de halloumi ar putea fi lovite. Marea Britanie, cea mai mare piață pentru halloumi cipriot, a interzis importurile personale de carne și lactate din Cipru. O măsură preventivă, precizau autoritățile britanice, bazată pe știință, nu pe panică. Dar pentru producătorii ciprioţi, știrea era îngrijorătoare: Marea Britanie, care în 2013 depășise toate celelalte piețe europene în afară de Cipru însuși în consumul de halloumi, era acum o piață blocată.

Pesta aftoasă nu este periculoasă pentru oameni. Halloumiul pasteurizat, procesul termic prin care trece brânza în zerul fierbinte, elimină riscul de transmitere. Producătorii și autoritățile au subliniat în repetate rânduri că produsele aflate pe rafturile magazinelor sunt sigure pentru consum. Criza era una economică, logistică și simbolică, nu una de sănătate publică. Simbolică mai ales: pesta aftoasă a lovit fix în punctul cel mai vulnerabil al industriei, animalele. Și nu orice animale, ci oile și caprele, cele din al căror lapte se fabrică halloumiul autentic, cel cu PDO, cel care a câștigat cu greu recunoașterea europeană.

O brânză care nu se lasă

Există ceva adânc metaforic în faptul că halloumi nu se topește. Că poți pune pe el orice temperatură, orice presiune, și el rămâne. Se transformă, devine auriu, capătă crustă – dar nu dispare, nu se varsă, nu cedează. Este, în felul lui, o descriere a insulei care l-a creat.

Ciprul a supraviețuit ocupațiilor feniciană, asiriană, egipteană, persană, ptolemeică, romană, arabă, francă, venețiană, otomană și britanică. A trăit o invazie în 1974 care i-a schimbat definitiv harta internă. A negociat decenii întregi pentru a proteja un produs alimentar la Bruxelles. Și acum, în 2026, face față unui virus care amenință turma pe care se sprijină întreaga sa identitate culinară.

Brânza care a apărut în codexurile venețiene din 1554, care a hrănit poeți și țărani, care a traversat Linia Verde ca ambasador al reconcilierii, care a ajuns pe grătarele din Londra, Sydney și Los Angeles, se află acum în fața unei probe de rezistență mai concrete decât orice criză diplomatică. Nu are de ales decât să o treacă. Este, la urma urmei, halloumi. Nu se topește.