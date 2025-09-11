Articol publicitar

NINJA CRISPi, primul airfryer portabil cu recipient de sticlă, a ajuns în România

Ninja România a lansat oficial pe piața locală Ninja CRISPi 4 în 1, primul airfryer portabil cu recipiente din sticlă rezistentă la temperaturi ridicate, care aduce tehnologia de gătit inteligent într-un format compact, sigur și ușor de transportat.    

Ninja CRISPi redefinește gătitul de zi cu zi: un aparat portabil, puternic și versatil, conceput pentru un stil de viață activ, modern și dinamic. Cu PowerPod-ul de 1700W și cele două recipiente din sticlă TempWare (3,8L și 1,4L), CRISPi pregătește rapid mese complete sau gustări individuale, oriunde există o priză – fie că ești acasă, la birou, într-o rulotă sau în camera de cămin.

Cu Ninja CRISPi, aducem pe piața din România un produs care schimbă modul în care gătim. Este mai mult decât un simplu airfryer: este o soluție inteligentă și sustenabilă pentru cei care vor să mănânce bine și sănătos, oriunde s-ar afla. Compact, elegant și extrem de practic, CRISPi marchează intrarea într-o nouă eră a gătitului portabil, acum cu recipient de sticlă”, a declarat Mădălina Mihăilescu, Marketing Manager Ninja, Perform Distribution.

Ninja CRISPi oferă 4 moduri de gătit – prăjire cu aer cald, rumenire, păstrare la cald și crisp – cu tehnologia de circulație a aerului fierbinte, cu temperaturi de până la 185°C. Astfel, fiecare preparat iese crocant la exterior și fraged la interior, cu până la 75% mai puțină grăsime comparativ cu prăjirea tradițională.

Sticla TempWare, fără PFAS, permite urmărirea stadiului de gătire, nu reține mirosuri și este 100% reciclabilă. Recipientele pot fi folosite direct la servire, iar vasele includ și un capac etanș pentru depozitare sau transport – ideal pentru birou, picnic sau excursii.

Accesoriile se pot stoca în mod compact, fără să ocupe spațiu suplimentar, iar recipientele sunt compatibile cu mașina de spălat vase. Protecția termică integrată permite utilizarea pe orice blat de bucătărie, fără să existe riscul deteriorării.

De la un pui întreg de 1,2 kg cu garnitură, până la porții mici, totul în mai puțin de 15 minute, Ninja CRISPi este creat pentru flexibilitate și eficiență. Vasul mare de 3,8L este ideal pentru mese în familie sau gătit în porții generoase, în timp ce recipientul de 1,4L e perfect pentru porții individuale, gustări rapide sau preparate speciale. Fie că îl iei într-un weekend la munte, fie că îl folosești zilnic acasă, îți oferă libertatea de a găti inteligent, fără compromisuri.

Ninja CRISPi – puternic, portabil și sigur. Gătitul devine o experiență fără limite.

Despre NYS Experience

Brandul Ninja este prezent pe piața din România prin unicul importator și distribuitor NYS EXPERIENCE, care contribuie la deschiderea unui nou capitol de creștere internațională pentru Ninja.

Despre SharkNinja

SharkNinja este un lider global în inovație casnică, ce reunește brandurile Ninja și Shark, oferind electrocasnice de top pentru o viață mai ușoară, mai eficientă și mai elegantă. În 2025, SharkNinja este sponsor oficial al filmului F1, confirmând angajamentul său față de performanță, viziune și excelență.

