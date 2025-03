Cel mai popular vlogger culinar din România, Jamila Cuisine, prezintă rețeta unui desert viral numit „Crunchchoco”, despre care spune că „a înnebunit lumea arabă”.

„Este o prăjitură cu blat de cacao însiropat, cremă fină de mascarpone, ganache de ciocolată cu lapte și topping crocant. Este foarte gustoasă si pe cuvânt că înteleg de ce este în trend”, susține Jamila, pe pagina ei de Facebook.

Pentru ingrediente aveți nevoie de: 120 g faină, 160 ml lapte, 80 g zahăr, 50 ml ulei, 15 g cacao, 5 g praf de copt, un ou și puțina sare. Pentru insiropare este nevoie de 200 ml cacao cu lapte. De asemenea, pentru cremă aveți nevoie de: 200 ml smântână pentru frișcă, 200 g cremă de brânză, 200 g mascarpone, 100 g zahăr pudră, o lingură extract de vanilie. Pentru ganache: 300 g ciocolată cu lapte și 200 ml smântână pentru frișcă. Iar pentru decor: 100 g cereale din orez expandat cu cacao și 4 linguri cacao.

„Prăjitură Crunchchoco este de-a dreptul virală în lumea arabă. O vedeam peste tot la creatorii de conținut din Maroc, Egipt și foarte mult în Orientul Mijlociu. (...) Pentru că-mi place să mă documentez, am căutat să văd de unde provine acest deșert, mai ales că aveam numele creatorului, Ahmed Al Zamel”, spune Jamila, pe blogul său.

După ce am căutat puțin, am descoperit că rețeta de prăjitură Crunchchoco/Lazy Cat cake provine de departe, tocmai din Kuweit. Lazy Cat este un restaurant de mic dejun și de brunch, foarte faimos pentru preparate și pentru atmosfera, spune Jamila.

„Pentru această rețeta am început cu blatul de cacao pe care l-am făcut eu. Nu am folosit chec cumpărat, ci am preferat să-mi fac singură un blat. L-am însiropat cu lapte cu cacao tot făcut de mine. Crema am făcut-o tot din mascarpone, crema de brânză, frișcă și zahăr. Ganache-ul din ciocolată cu lapte. (...)Este de foarte bună calitate și se topește foarte frumos. Ca topping veți avea nevoie de cereale pentru micul dejun din orez expandat. La nevoie puteți folosi și pufarine, dacă nu gășiți. Mai puteți folosi și alte cereale din orez, după cum gășiți. Ideea e să fie cereale crocante, mici că dimensiuni și neglazurate. Le gășiți la raionul de cereale de micul dejun”, a explicat Jamilla.

Blatul pentru acest deșert Lazy Cat cake / Prăjitură Crunchchoco este unul simplu de făcut, dar foarte gustos și moale. Se face repede și ușor și este pufos și moale.

„Când se răcește puțin, îl puteți insiropa și-l lăsăți să se răcească la temperatura camerei. Crema e la fel de simplu de făcut și nu trebuie decât să mixati ingredientele până obțineți o crema pufoasă și aerată. Pentru a o aromatiza am folosit extractul de vanilie marca JamilaCuisine, natural și foarte aromat. În locul ganache-ului de ciocolată puteți folosi crema de caramel, crema de fistic sau orice altă cremă vă place. Este o prăjitură ușor de personalizat și incredibil de gustoasă”, a încheiat Jamila.