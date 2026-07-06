Mâncărurile delicioase pe care le poți face cu numai două ingrediente. Printre acestea se numără și un desert italian legendar

De multe ori, în bucătărie, avem nevoie de puțin pentru a ajunge la rezultate remarcabile. Există o adevărată știință a deserturilor delicioase care se fac utilizând doar două ingrediente principale. Unul dintre acestea este efectiv un deliciu italienesc care-ți face ziua mai bună.

De multe ori, în gastronomie, cu puțin faci mai mult. Iar de acest lucru s-au convins atât specialiștii culinari, cât și pasionații de gastronomie. Și asta în condițiile în care există o adevărată știință a gătitului cu cât mai puține ingrediente. Adică cu puține resurse, cât mai rapid și gustos, special dedicată unor societăți în care timpul înseamnă bani sau este, efectiv, cea mai prețioasă resursă. Este vorba despre preparatele culinare cu doar două ingrediente.

De altfel, preparatele culinare cu doar două ingrediente oferă beneficii majore atât pentru sănătate, cât și pentru buget. Nu gătești prea mult, scapi de stresul greșelilor, mai ales când este vorba despre rețete complicate, iar costurile sunt, totodată, mult mai mici. Când vorbim despre acest tip de preparate cu un minim de ingrediente, ne referim în special la o serie de deserturi și aperitive ușor de făcut, dar care dau dependență.

Explozia de savoare italienească într-o singură cupă

Unul dintre cele mai faimoase și, totodată, delicioase deserturi sau tratații din întreaga lume, cu doar două ingrediente, este affogato. Pe scurt, espresso cu înghețată, două ingrediente care definesc cultura gastronomică italiană. Affogato (prescurtare de la affogato al caffè) se traduce literal din italiană prin „înecat în cafea”. Este un desert italian simplu, dar rafinat, care îmbină desertul cu băutura: o cupă de gelato rece – în mod tradițional, fior di latte sau gelato de vanilie – „înecată” într-un shot de espresso fierbinte, proaspăt preparat.

Originea sau povestea sa este destul de misterioasă. Unii spun că un călugăr franciscan din secolul al XVII-lea ar fi combinat spontan un pahar de cafea cu înghețată de vanilie, la curtea unui aristocrat. Pentru majoritatea, este doar o legendă, fiindcă adevăratul espresso italian și gelato-ul au devenit consacrate abia de la începutul secolului al XX-lea. Cel mai probabil, acest preparat a luat naștere prin anii '20–'30. Gelateriile și cafenelele specializate în espresso se aflau adesea în aceleași cartiere. Turnând un espresso fierbinte și intens peste gelato rece, un barista a creat un desert apreciat pentru contrastul dintre temperaturi și pentru echilibrul dintre gustul amar al cafelei și dulceața înghețatei.

Affogato a devenit un desert italian emblematic abia în anii '50. Această perioadă a coincis cu extinderea rapidă a barurilor de espresso în viața de zi cu zi și cu modernizarea industriei italiene a înghețatei, ceea ce a făcut ca gelato să fie mai ușor accesibil publicului larg. Odată cu popularizarea bucătăriei italiene și a culturii cafelei în întreaga lume, în anii 1980 și 1990, affogato a devenit cunoscut pe plan internațional. A ajuns atât de răspândit, încât termenul „affogato” a fost inclus oficial în limba engleză la începutul anilor '90.

Affogato a cucerit lumea atât prin savoare, cât și prin faptul că era la modă. Nu mai vorbim de faptul că oferă și un plus de energie, datorită cafelei din compoziție. „Când prepari un affogato, nu mai trebuie să alegi între cafea și desert după cină. Acest delicios desert italian combină espresso cu înghețată și este incredibil de ușor de făcut, chiar și după o masă copioasă. Deși este perfect pentru o cină cu invitați, un affogato este prea savuros pentru a fi păstrat doar pentru ocazii speciale — bucură-te de unul ori de câte ori ai nevoie de un răsfăț delicios și de un plus de energie”, precizează și Colleen Graham, scriitoare și autoare de cărți gastronomice pentru „The Spruce Eats”.

Evident, un affogato se face foarte simplu. Pur și simplu avem nevoie de înghețată de vanilie sau fior di latte și o ceașcă de espresso. Evident, pe lângă cele două ingrediente de bază, putem folosi „accesorii” alimentare, precum pudră de cacao, o băutură alcoolică fină sau un biscuit digestiv. Există câteva trucuri simple pentru a avea un affogato perfect. Practic, pune într-o cupă de înghețată sau într-un pahar încăpător două cupe de înghețată (de vanilie sau fior di latte), iar peste ele toarnă o ceașcă de espresso. Pudrează cu cacao, toarnă un pic de amaretto (dacă nu trebuie să iei mașina) și înfige un biscuit digestiv, multicereale. Și servește-l imediat.

Teoretic, dacă torni cafea fierbinte peste înghețată, aceasta ar trebui să se topească imediat. În cazul affogato-ului însă, lucrurile stau altfel. Secretul este să-l servești într-un pahar sau într-o cupă de desert foarte bine răcită. Astfel, diferența de temperatură este echilibrată, iar cafeaua se scurge pe pereții vasului, învăluind înghețata fără să o topească imediat. Tocmai de aceea, pune paharele sau cupele în congelator cu cel puțin 15 minute înainte – sau chiar înainte să te așezi la masă – și vor fi perfecte pentru acest desert special.

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Un aperitiv de poveste

Rămânem tot în zona mediteraneană. Aici se întâlnesc multe preparate culinare simple, dar absolut delicioase. Unul dintre acestea se face doar cu ardei și brânză. Nu orice fel de ardei, însă. Este vorba despre ardei Peppadew murați. Dacă nu găsiți astfel de ardei (deși sunt supermarketuri care au astfel de ardei la borcan), puteți folosi ardei mici murați, de preferat de formă mai sferică.

Ei bine, pe lângă ardei, mai aveți nevoie de o cremă de brânză tartinabilă Boursin (este o brânză franțuzească gourmet, faimoasă pentru textura sa cremoasă, dar sfărâmicioasă, cu usturoi și verdețuri). Și brânza Boursin se găsește în România, dar mai greu, și are un preț mai pipărat (în jur de 30-50 de lei). În locul ei puteți face dumneavoastră un amestec de cremă de brânză. Mai precis, luați o cremă de brânză tartinabilă natur și o amestecați cu ceapă roșie, arpagic și puțin usturoi.

Să rezumăm. Aveți nevoie de niște ardei mici murați și de o cremă de brânză cu usturoi și ceapă. Luăm ardeii și îi tamponăm cu un prosop de hârtie pentru a îndepărta excesul de lichid. Punem crema de brânză într-un poș de ornat. Umplem cu grijă fiecare ardei cu crema respectivă. Gustul este absolut incredibil și poate fi utilizat ca un aperitiv delicios la orice masă. Are un gust atât de bun, încât poate da dependență. Putem umple cu o astfel de cremă și ardei iuți murați sau mini-kapia murați.

Cea mai uimitoare rețetă de pâine

Un alt preparat cu doar două ingrediente, absolut surprinzător, este pâinea cu înghețată. Da, ați înțeles perfect, chiar este pâine făcută cu înghețată. Este un preparat ingenios, a cărui origine poate fi căutată în Statele Unite, în anii '70. De atunci datează primele rețete tipărite cu acest desert. Totuși, preparatul a devenit cu adevărat celebru la nivel mondial în primii ani ai deceniului 2020, datorită platformelor de socializare precum TikTok.

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Așa cum spuneam, cele mai vechi rețete cunoscute pentru pâinea cu înghețată apar în cărți de bucate și în colecții de rețete din anii 1970. Preparatul a fost conceput ca o soluție economică și practică, bazată pe faptul că înghețata conține deja ingredientele esențiale necesare unui aluat dulce: lapte, ouă și zahăr. Prin adăugarea făinii cu agent de creștere, toate aceste ingrediente se transformă într-un aluat care poate fi copt fără a mai fi nevoie de alte adaosuri. Nu necesită frământare sau dospire, iar rezultatul este o pâine pufoasă și ușor dulce, cu o textură asemănătoare checului.

Iată cum se prepară. Aveți nevoie de două căni de înghețată cu un conținut normal de grăsime, înmuiată sau aproape complet topită (nu folosiți înghețată fără zahăr, cu conținut redus de grăsime sau sorbet) și o cană și jumătate de făină cu agent de creștere. Dacă nu aveți o astfel de făină și nu vreți să dați bani pe ea, o puteți prepara amestecând o cană și jumătate de făină albă cu două lingurițe și un sfert de praf de copt și un sfert de linguriță de sare.

Apoi pregătim cuptorul. Îl preîncălzim la 175 de grade Celsius și ungem cu unt sau ulei o tavă de chec. Ne apucăm de făcut aluatul. Punem înghețata înmuiată într-un bol mare și amestecăm până devine complet fină și omogenă. Încorporăm ușor făina, amestecând doar până când ingredientele se combină. Nu amestecăm excesiv, deoarece pâinea va deveni densă. Turnăm compoziția în tava pregătită și o coacem timp de 35–45 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centrul pâinii iese curată. La urmă, lăsăm pâinea să se răcească în tavă aproximativ 5 minute, apoi o scoatem. Iese un preparat gustos, interesant, sub formă de chec.