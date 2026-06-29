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Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni

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Este bine cunoscut faptul că mafioții italieni preferă preparatele tradiționale din regiunile în care au crescut, în special mâncărurile simple, țărănești, pregătite din ingrediente locale, specifice Siciliei sau Calabriei. Rețetele sunt ușor de preparat și folosesc ingrediente accesibile.

O tocană cu multe legume
Caponata Siciliana FOTO tavolartegusto.it

Gastronomia siciliană este una dintre cele mai bogate și diverse din Italia și din Europa, renumită pentru influențele arabe, grecești și normande. Insula se remarcă prin calitatea ingredientelor locale, precum uleiul de măsline, lămâile, fisticul și celebrele portocale roșii. La fel de apreciată este și mâncarea stradală, care oferă o introducere autentică în bucătăria siciliană. Printre preparatele emblematice se numără arancini, cannoli, pasta alla Norma, granita și panelle.

Bucătăria siciliană a fost adesea asociată cu lumea mafiei, deoarece numeroși mafioți proveneau din această regiune și au rămas atașați de preparatele tradiționale ale copilăriei. Printre acestea se află și Caponata Siciliană, unul dintre cele mai reprezentative feluri de mâncare ale insulei. Preparată din legume și ingrediente simple, caponata este apreciată pentru gustul său dulce-acrișor, este hrănitoare și ușor de gătit.

Un creuzet cultural și gastronomic cu rădăcini medievale

Caponata Siciliană este, în esență, o tocană de legume. În unele variante se adaugă și pește, însă rețeta tradițională este, de regulă, vegetariană. Preparatul are o istorie de peste o mie de ani, originile sale fiind legate de influențele arabe și mediteraneene care au modelat bucătăria Siciliei în Evul Mediu. Astăzi, caponata rămâne unul dintre cele mai reprezentative și apreciate preparate ale insulei.

„Caponata este unul dintre acele preparate care surprind perfect spiritul Siciliei. O rețetă vibrantă de tocană cu vinete, cu gust dulce-acrișor, încărcată cu legume de vară, măsline savuroase și o notă ușor acidulată de oțet. Caponata reunește tot ceea ce iubesc la bucătăria siciliană – arome intense, ingrediente proaspete și colorate, dar și secole de istorie în fiecare îmbucătură. Am gustat pentru prima dată Caponata siciliană în Palermo, în timpul unei călătorii de vară, și m-a cucerit pe loc. Fiecare familie are propria variantă a rețetei, însă toate păstrează același echilibru agrodolce – armonia perfectă dintre dulce și acru, care definește bucătăria tradițională siciliană”, precizează bloggerul culinar Laura Cerruti Quara, pe „Italian Kitchen Confession”.

Este o rețetă simplă, dar care îmbină influențe culinare din mai multe epoci. Caponata este unul dintre simbolurile gastronomice ale Siciliei, fiecare ingredient reflectând moștenirea popoarelor și a rutelor comerciale care au modelat bucătăria insulei.

Arabii, care au stăpânit Sicilia între secolele IX și XI, au introdus vinetele, ingredientul principal al preparatului, dar și preferința pentru combinația de gusturi dulci și acrișoare. Grecii au lăsat o amprentă asupra gastronomiei locale prin folosirea oțetului, iar stafidele și mugurii de pin, de origine orientală, au ajuns pe insulă prin vechile rute comerciale mediteraneene. Mai târziu, după descoperirea Americii, spaniolii au adus roșiile în Europa, iar acestea au devenit treptat un ingredient de bază al caponatei, alături de ardeii grași.

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Caperele și măslinele, produse tradiționale ale Siciliei, completează preparatul cu note sărate și aromate, echilibrând gustul dulce-acrișor care definește această rețetă.

Caponata Siciliană a devenit deosebit de populară începând cu secolul al XVIII-lea. De-a lungul timpului, preparatul a dat naștere la aproximativ 35 de variante regionale. Deși vinetele au rămas ingredientul de bază, în unele zone de coastă se adaugă și pește-spadă. Cea mai cunoscută este varianta din Palermo, preparată din vinete prăjite, țelină apio, capere, măsline și un sos de roșii în stil agrodolce (dulce-acrișor), la care se adaugă, în funcție de rețetă, muguri de pin și stafide.

Cum se prepară o Caponata autentică

Cum se prepară Caponata Siciliană în stil Palermo

Pentru o caponata autentică aveți nevoie de: 450 g vinete, 225 g ardei gras, 115 g roșii, 115 g măsline verzi, 45 g stafide, 30 g muguri de pin, o jumătate de cană de ceapă roșie tocată, un sfert de cană de țelină apio tocată, o lingură de capere, 3 linguri de ulei de măsline extravirgin, 3 linguri de oțet, o lingură de zahăr, o crenguță de busuioc proaspăt și 3 linguri de pătrunjel verde tocat fin.

Mai întâi se pregătesc vinetele. Tăiați-le cuburi, presărați-le cu sare și lăsați-le într-o strecurătoare timp de 30 de minute, pentru a elimina excesul de apă și gustul ușor amărui. Apoi clătiți-le și uscați-le.

Prăjiți vinetele în ulei de măsline până devin aurii și fragede, apoi scoateți-le pe o farfurie. În aceeași tigaie adăugați puțin ulei și căliți ardeiul gras tăiat cuburi până se înmoaie, fără să se rumenească excesiv. Puneți-l deoparte.

În tigaie căliți ceapa și țelina apio la foc mediu. Adăugați mugurii de pin, măslinele, stafidele și caperele, apoi gătiți-le 2-3 minute. Puneți roșiile și lăsați-le să se înmoaie, după care adăugați din nou vinetele și ardeiul gras.

La final, turnați oțetul și adăugați zahărul. Amestecați și mai lăsați preparatul pe foc aproximativ 3 minute, până când o parte din oțet se evaporă, iar aromele se îmbină. Presărați pătrunjelul și busuiocul, apoi potriviți gustul cu sare și piper.

Caponata se servește la temperatura camerei și este chiar mai gustoasă a doua zi, după ce aromele au avut timp să se combine. Poate fi consumată ca aperitiv, garnitură sau alături de pește ori paste.

Mâncărurile preferate ale mafioților italieni

Fiind originari din Sicilia, mulți membri ai mafiei au rămas atașați de preparatele tradiționale ale copilăriei, inclusiv de caponata. Vara, aceasta era consumată frecvent ca fel principal ușor, garnitură sau sos, la fel ca în multe familii siciliene.

În cazul gangsterilor italo-americani, preferințele culinare reflectau adesea bucătăria comunităților de imigranți din Statele Unite. Al Capone este adesea asociat cu preparate simple pe bază de paste, însă multe dintre relatările despre meniurile sale provin din surse anecdotice. Carlo Marcello era cunoscut pentru atașamentul față de bucătăria italo-americană, inclusiv față de spaghetele cu chifteluțe. În cultura populară, preparate precum fettuccine, vinetele parmigiana sau spaghetele cu chifteluțe au devenit puternic asociate cu lumea mafiei, în mare parte datorită filmelor și serialelor precum The Sopranos. Totuși, multe dintre aceste asocieri țin mai degrabă de reprezentarea cinematografică decât de preferințele documentate ale mafioților.

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