Cozonacul este vedeta sărbătorilor de iarnă, iar Jamila Cuisine propune o rețetă cu aluat opărit. Este un desert excepțional, care se desface în fâșii, este pufos, are multă umplutură, e foarte gustos și aromat, spune vloggerul culinar.

Pentru ingrediente aveți nevoie de: un kg făină, 300 g zahăr, 400 ml lapte, 8 gălbenușuri, 50 g drojdie proaspătă, 1 lingură pastă de vanilie, 150 g unt, 100 g smântână, 50 ml ulei, coajă de la o lămâie, o lingură esență de lămâie, puțină sare

Pentru aluatul opărit aveți nevoie de: 200 ml lapte și 100 g făină

Pentru umplutură: 8 albușuri, 350 g nuca măcinată, 200 g zahăr, 50 g cacao și 150 g stafide

„Rețeta de cozonac cu aluat opărit este cea mai bună rețeta pe care eu am încercat-o până acum pentru a face cozonacul copilăriei mele. Este mare, super pufos și foarte gustos”, spune Jamila Cuisine.

Ea mărturisește că mama ei făcea cozonacii, în familie. Rețeta a învățat-o de la o vecină bătrână foarte pricepută. „Ea a fost cea care a venit la mama acasă și a învățat-o pas cu pas cum să frământe aluatul. I-a arătat și cum să-l împletească și cum să-l coacă. Mama face cozonaci datorită acestei femei, iar eu am învățat de la mama. Uneori mama opărea o mică parte din făină și atunci parcă îi ieșeau și mai bine cozonacii. Erau mai bine crescuți, mai mari și mult mai pufoși. În plus rămâneau proaspeți și moi zile la rând, lucru esențial la cozonaci”, susține Jamila, unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri culinari dinRomânia.

Jamila spune că iubește această rețeta de cozonac cu aluat opărit. „Nu e greu de făcut și pe cuvânt că obțineți niște cozonaci uriași, super pufoși și foarte gustoși. Bineînțeles că și rețeta de cozonac obișnuită este bună, nu mă înțelegi greșit, însă această parcă este și mai bună”, spune Jamila, pe site-ul său.

De-a lungul timpului, Jamila spune că a făcut multe rețete de cozonaci, cu diferite forme sau diferite umpluturi. „Totuși, dacă ar fi să recomand una, ar fi cu siguranță această este”, mai spune Jamila.

Cum facem cel mai pufos cozonac cu aluat opărit?

Trebuie să începeți prin a opări o cantitate mică de făină cu lapte clocotit. Ingredientele pentru acest procedeu de opărire sunt cântărite separat de ingredientele pentru aluat. Apoi, țineți cont că toate ingredientele trebuie să fie neapărat la temperatura camerei, mai puțin laptele.

„Acesta trebuie să fie cald cât să nu ardă la deget. Făina trebuie să aibă un conținut cât mai mare de proteină, iar dacă puteți cumpără făină manitoba este și mai bine. Dacă nu, mergeți în supermarket și alegeți făină cu cea mai mare cantitate de proteină per 100g. Drojdia poate fi proaspătă sau uscată. Dacă folosiți drojdie proaspătă veți avea nevoie de 50g, dacă folosiți uscată 20g. Ambele variante sunt bune, depinde doar ceea ce gășiți”, mai dezvăluie Jamila.

Pentru a obține un cozonac cu aluat opărit foarte pufos trebuie să frământați foarte bine aluatul.

„Eu am ales varianta cea mai ușoară și am folosit un mixer, însă puteți la fel de bine să-l framantati și manual. Va dura mai mult, va fi mai greu, dar va ieși la fel de bine. Umplutură am făcut-o clasic, cu albușuri, dar le-am bătut spumă tare cu zahărul. Abia apoi am pus nuca măcinată și cacaoa.

Peste această umplutură am mai pus rahat și stafide, însă voi puneți ce vreți. Va puteți adaugă orice umpluturi doriți, în funcție de ceea ce aveți la îndemână sau de ceea ce va place. Anul trecut am făcut un cozonac cu crema de fistic care a fost excelent. Coaceți cozonacul fără ventilație, la 155-160 de grade pentru aprox. o ora. Dacă folosiți ventilația, scădeți temperatura cu 15-20 de grade pentru a nu rămâne crud”, explică Jamila, pe site-ul său.