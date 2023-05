Triumph România a dezvăluit noul Street Triple 765 RS la evenimentul Open Doors

Am fost ieri, 5 mai, la evenimentul Triumph Open Doors, am văzut o mulțime de motociclete noi în showroom și am asistat la prezentarea motocicletei Street Triple 765 RS (2023).

Triumph Open Doors se desfășoară în perioada 5-7 mai, la showroom-ul din Șoseaua Pipera nr. 48, București.

Gama de motociclete Triumph este formată din motociclete:

- Roadster;

- Streetfighter;

- Adventure;

- Modern&Classics;

- Rocket.

Motocicleta Triumph Street Triple 765 RS a fost prezentată de Bogdan Buleandră, pilot Moto RC și Cătălin Sănătescu, Sales Consulting Triumph. În clipul următor o parte din prezentare.

Pe scurt, nouă generație a modelului Street Triple, oferă o serie de îmbunătățiri tehnice și de design. Modelul RS este cel mai puternic Street Triple realizat vreodată, având un motor cu trei cilindri de 765 cmc, capabil să producă 130 de cai putere și un cuplu de 80 Nm. De asemenea, are un sistem de frânare rafinat, cu un sistem de control al tracțiunii personalizabil și un ecran TFT multifuncțional cu o interfață intuitivă. Îmbunătățirile aduse la ergonomie, ghidon și poziția șeii oferă o experiență de condus mai plăcută, iar geometria revizuită permite manevrabilitate optimă în viraje. Modelul RS vine echipat cu anvelope Pirelli Supercorsa SP V3 și dotări suplimentare precum quickshifter, mod de pilotaj Track, cronometru pentru tur și priză USB.

După prezentare am discutat câteva minute despre motociclete și evenimentul Triumph Open Doors cu Bogdan Buleandră.

Povestește-mi câteva lucruri despre tine și pasiunea ta?

Sunt Bogdan Buleandră jurnalist la motoare.ro. Pot să spun că merg pe motocicletă de mai bine de 20 de ani. Avantajul pe care mi-l aduce mie o motocicletă este și mirosul pe care în mașină nu-l pot detecta foarte bine. Dacă mă plimb pe un câmp sau merg în afara asfaltului, pe munte, am mirosul și sunetul pe care-l aud mult mai bine. Oricând pot să opresc în orice loc vreau, nu ocup atât de mult spațiu, poluez mai puțin și pot efectiv să fac ce-mi doresc eu în ziua aia, adică să mă simt liber. Să ajung din punctul A în B în timp util, să mă duc la mare pe drumuri pe care nu vrei să le faci în mod normal cu mașina pentru că sunt foarte alambicate și te-ai plictisi. În schimb cu motocicleta vrei să faci asta, stârnește o curiozitate aparte.

Dacă ești amator de aventură și îți place un pic de adrenalină, nu trebuie neapărat să mergi cu viteză. Trebuie doar să te duci prin locuri prin care în mod normal nu ai merge și acesta este un avantaj extraordinar de mare.

Spune-mi și despre motocicletele Triumph, despre evenimentul de astăzi?

Cu Triumph am tot avut contact, mi-au plăcut foarte mult. Am încercat în primă instanță gama Modern&Classics cu doi cilindri în linie. Aici e un sunet apare, o senzație aparte atunci când tragi de accelerație pentru că sunt motoare cu doi cilindri în linie, care au foarte mult cuplu. Eu având experiența din motorsport, atunci când folosesc o motocicletă încerc s-o duc aproape de limitele ei, să văd cu frânează, cum accelerează, cum face motocicleta când folosesc mai multe inferioare.

Și acolo e un lucru foarte plăcut pentru că nu-ți vine să faci asta. Ai senzația că trebuie s-o respecți, că trebuie să te comporți într-un anumit fel. Și aici îți dai seama că la Triumph ai motoare cu doi, trei cilindri în linie și pe fiecare le tratezi ca atare.

Dacă folosești un Street Triple 765 RS acolo îți vine să dai tot, tot ce poți tu. Pentru că oricum motocicleta va putea mai mult decât tine și în condițiile astea te vei da oricând tare, vei folosi frânele super agresiv. Iar când vine vorba de un Trident, care e o motocicletă entry level sau din clasa medie, acolo lucrurile stau puțin diferit. Îți dai seama de potențialul ei, că poți s-o duci la limită și de aventajele pe care ți le oferă, pentru că au tot felul de sisteme de siguranță.

Gama Adventure este super interesantă pentru că au motoare mari de 1200, modelele Tiger. Sunt lucruri pe care nu le faci cu orice altă motocicletă. Cu Tiger-ul te duci în vârful munților efectiv. M-am dus anul trecut pe Strategic și m-am trezit singur, într-un super peisaj și a trebuit să mă dau jos de pe motocicletă să fac niște poze. Simțeam nevoia să păstrez momentul pentru mine.

Ce e Strategic?

Este drumul care leagă Voineasa de Transalpina, un drum foarte sinuos care urcă și coboară pe munte. Nu e foarte dificil, dar cu o motocicletă ca Tiger-ul poți să abordezi astfel de cărări și să fii în siguranță. Chiar dacă e motocicletă mare, impunătoare, tot timpul te vei simți în siguranță. Avantaje super mari pentru partea de touring, Triuph-ul Tiger în variantă de touring este genul de motocicletă cu care te duci să faci un concediu în Grecia. Îți iei partenera și bagajele cu tine, faci 3000-4000 de km într-o săptămână și te simți la fel de bine ca în mașină, poate un pic mai bine.

E aventura mai intensă.

Exact, și poți să mergi cu cortul, poți să faci orice. E o parte a vieții pe care majoritatea oamenilor n-o mai experimentează în prezent. Toată lumea folosește mașina, vrea confort. Cu motocicleta te mai plouă, te bate vântul, mai simți un miros neplăcut când treci pe lângă un cartier mărginaș al unui oraș, dar toate astea sunt un cumul, o experiență pe care n-o găsești în altă parte.

Mai multe imagini cu motocicletele din showroom-ul Triumph, într-un clip scurt.