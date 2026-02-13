Soluție de mobilitate pentru călătorii electrice până la capătul Europei

Principala platformă B2B pentru plăți și soluții dedicate mobilității rutiere acoperă la nivel european peste 1 milion de puncte de încărcare publice.

DKV Mobility, principala platformă B2B pentru plăți și soluții dedicate mobilității rutiere, prin DKV Card +Charge, a susținut EVenture Extreme – un proiect care a însemnat parcurgerea a peste 3.000 km în condiții extreme de temperatură, traseu care a presupus atingerea celui mai nordic punct al Europei – Capul Nord din Norvegia.

Pe traseul EVenture Extreme au existat peste 1.800 puncte de încărcare din rețeaua extinsă DKV Mobility. Prin DKV Card +Charge ai acces la una dintre cele mai mari rețele de încărcare din Europa, în acest caz călătoria a traversat Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia, conectând centre urbane cu zone izolate, lacuri înghețate și păduri.

Sesiunile de încărcare sunt facturate independent de operatorul punctului de încărcare și centralizate într-o singură factură. Pe lângă încărcare, DKV Mobility sprijină gestionarea eficientă a energiei și a flotei prin intermediul unei game largi de servicii, inclusiv spălătorii auto, vignete, taxe de drum, asistență rutieră și o linie telefonică de asistență disponibilă 24 de ore pe zi.

Traseul a fost parcurs cu un Volkswagen ID.7 GTX, un model cu o baterie a cărei capacitate utilă este de 86 kWh, are o autonomie declarată de 577 km și un consum mediu declarat de 16.8 kWh/100 km.

Condiții extreme

EVenture Extreme și-a respectat numele, temperaturile scăzute de până la-21 °C au necesitat 17 opriri pentru încărcare, iar încărcările au însumat 792 kW.

Pentru că scenariul a evoluat semnificativ, participanții au fost nevoiți să schimbe anvelopele în Țările Nordice, să monteze anvelope cu cuie. Cu toate acestea nu au fost feriți de neprevăzut, au reușit să ajungă cu mașina într-un șanț, blocați în zăpadă după ce au avut de efectuat un test al elanului în condiții reale.

