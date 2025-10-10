Mazda 6e în Eurocharge 2025

Cum se prezintă Mazda 6e după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.497 km.

Îmi aduc aminte prima întâlnirea cu a doua generație Mazda6. Undeva pe Coasta de Azur. Rar am sărit peste cină la un eveniment doar pentru a mai lăsa niște kilometri de plăcere în spatele meu. Vremuri s-au schimbat, mult aș putea spune. În altă ordine de idei, pe cât de plăcută era Mazda6 dinamic, mereu a existat, cel puțin undeva prin lăuntrul meu, dorința de a mă întâlni cu o Mazda6 cu propulsie.

Și pentru că electrificarea, de regulă, se identifică cu eficiența și sustenabilitatea, Mazda 6e vine și pune lângă cele menționate și propulsia.

Îmi place faptul că Mazda nu a simțit nevoia să îmbrace noul model în niște haine care să țipe, să-i facă pe cei din jur să se uite mirați și întrebători spre ea. Este o mazda, o poți spune instinctiv, și asta pentru că este o mașină frumoasă. Cu asta ne-a obișnuit constructorul nipon în ultimii ani, cu mașini frumoase. Pe de o parte. Mazda 6e marchează este o evoluție a designului sedimentat timp de trei generații de berlina niponă.

Mașina

Mazda 6e – Berlină de clasă medie, cu o lungime de 4.921 mm și un ampatament de 2.895 mm. Bateria are o capacitate utilă de 66 kWh, iar autonomia declarată este de 479 km. Tracțiune spate, 258 CP și 320 Nm. Se încarcă la stații AC cu până la 11 kW și la stații DC cu până la 165 kW. Preț model testat – 46.490 euro cu TVA inclus.

În Eurocharge 2025 am semnat pentru Mazda 6e, eu am preluat mașina de la importator, așa că am avut un bonus de câteva zile pentru a o descoperi mai bine. Mazda 6e este una din progeniturile joint venture-ul dintre Mazda și Changan Automobile, fiecare parte având 50% din alianță. Modelul a fost dezvoltat la centrul de cercetare și dezvoltare Changan-Mazda din Nanjing. Iar calibrările pentru piața niponă și europeană s-au realizat, evident, la centrele din Hiroșima și Oberursel(Germania).

În Europa sunt disponibile două versiuni. Cea prezentă în Eurocharge și o versiune Long Range care este echipată cu o baterie a cărei capacitate totală este de 80 kWh, promite o autonomie de 552 km, dar la stații DC poate fi încărcată cu maxim 90 kW.

Kodo - Soul of Motion, deja clasica modalitate de comunicare vizuală Mazda când vine vorba de design exterior, își împletește liniile clasice cu noul curent estetic introdus de niponi - Authentic Modern.

Mazda 6e propune o nouă semnătură luminoasă în partea frontală. Vei recunoaște o aripă stilizată care este iluminată. Detaliu care oferă atât personalitate în mers dar indică și faptul că mașina se încarcă atunci când este pusă la alimentat.

Puțină antiteză între geometria caroseriei și detalii inspirate din trecutul Mazda, vezi lămpile spate compuse din câte doi cilindri fiecare. Și da, pe hayon este un eleron activ care aduce puțină apăsare pe puntea spate.

Mazda 6e te întâmpină de fiecare dată cu o secvență inspirată de tradiționala ospitalitate japoneză – omotenashi. Secvența de întimpinare se activează când mașina detectează cheia, moment în care oglinzile laterale sunt aduse la poziția de condus, mânere portierelor sunt activate, portierele sunt deblocate, o secvență luminoasă de întâmpinare față/spate este activată și eleronul spate este mișcat discret.

La deschiderea portierei, scaunul șoferului se deplasează 10 cm spre spate pentru a permite un acces ușor la volan, iar odată urcat, acesta revine la poziția inițială. La coborârea din mașină secvența este rulată invers.

Interiorul este spectaculos, fiind unanim declarat cel mai elegant din Eurocharge. O poveste atât de coerentă vizual și tactil. Nu cred că se va plânge nimeni de spațiu când ampatamentul este de 2.890 mm. Și dacă tot avem timp să remarcăm detalii, mai spunem că interiorul este foarte bine izolat fonic, iar sistemul audio calibrat de Sony îți trimite gândurile agasante pe bancheta spate.

Cum se conduce

Ca o Mazda, și asta este un lucru bun. Suspensia este la limita de a fi acuzată de „pufoșenie”. Asigură un confort bun, și fix în momentul în care crezi că va pica în păcatul de a lăsa volumele să plutească, intervine și oprește mișcarea lor. A avea sub 2 tone ca mașină electrică, mai ales în această clasă, este deja o performanță. Mazda 6e se laudă cu 1.962 kg. Distribuția bună a masei contribuie la un plus de agilitate, în condițiile în care puntea față este mult mai relaxată acum, nu mai răspunde și de trimiterea puterii la sol. O mașină plăcută din spatele volanului pe trasee virajate. O echilibrare plăcută a puterii pentru acest model și o livrare a puterii care nu este obositoare. În plus, pedala de accelerație îți permite o dozare extrem de ușoară la drum lung, putând menține o viteză constantă fără vreun efort aparte.

Mânuit Mazda 6e în prima zi, una în care am parcurs 722 km, traseu care a inclus și Transfăgărășanul. Trei încărcări care ar fi putut fi lejer două, dar cu o electrică, dacă oprești, nu pentru că are mașina nevoie, ci tu, nu strică să o pui la încărcat. Terminat ziua cu un consum mediu de 19.6 kWh/100 km și o autonomie reală de 336.7 km.

