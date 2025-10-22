Producția mai multor modele Volkswagen suspendată temporar. Care este motivul

Gigantul auto Volkswagen va suspenda producția unor modele populare, inclusiv Golf, începând cu 29 octombrie, din cauza problemelor privind aprovizionarea cu cipuri.

Conform planificării actuale, pe 29 octombrie va fi suspendată producția modelului Golf la fabrica din Wolfsburg, au declarat pentru BILD trei surse apropiate planificării. Ulterior, vor urma și alte modele, precum Tiguan, iar treptat activitatea va fi oprită și în alte fabrici.

Marți, 21 octombrie, BILD relata deja despre pericolul opririi producției, iar atunci compania sublinia că liniile de asamblare continuă să funcționeze.

Chiar și miercuri dimineață, într-o scrisoare internă către angajați, se afirma că producția nu este afectată de lipsa cipurilor, dar se avertiza: „Având în vedere situația dinamică, impactul asupra producției nu poate fi exclus pe termen scurt.”

Motivul suspendării producției îl reprezintă oprirea livrărilor de cipuri de la Nexperia. Producătorul de semiconductori, cu sediul în Nijmegen, se află în centrul unui conflict între China și SUA.

La presiunea guvernului american, guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, iar ca reacție, Beijingul a interzis exportul de cipuri Nexperia din Republica Populară Chineză.

Deși Nexperia produce și în Europa, majoritatea cipurilor provin din China. Volkswagen nu are în prezent o alternativă, iar semiconductori de la alți producători ar trebui mai întâi testați și certificați, au declarat surse din cadrul companiei.

Criza cipurilor poate afecta nu doar Volkswagen, ci întreaga industrie auto și chiar alte sectoare industriale. Reprezentanți ai BMW, Mercedes și Daimler au declarat că analizează situația. În prezent, producția la aceste companii continuă.