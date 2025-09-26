search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Volkswagen va întrerupe producția la două fabrici din Germania, pe fondul stagnării vânzărilor de mașini electrice

0
0
Publicat:

Volkswagen va suspenda pentru o săptămână producția la două dintre fabricile sale din Germania, din cauza scăderii cererii pentru mașini complet electrice.

Situații similare se înregistrează și la alți producători, nu doar VW. FOTO: Shutterstock
Situații similare se înregistrează și la alți producători, nu doar VW. FOTO: Shutterstock

Compania va opri activitatea la mijlocul lunii octombrie la uzina din Dresda și la cea din Zwickau (Saxonia), specializată exclusiv în producția de vehicule electrice și care asamblează șase modele pentru VW, Audi și Cupra.

De asemenea, compania va reduce cu o zi săptămâna de lucru la uzina din Osnabrück (nord-vestul Germaniei) și ia în calcul zile de închidere și la fabrica din Emden, unde se produc modelele ID.4 și ID.7, relatează The Guardian.

Decizia celui mai mare producător auto european este considerată o lovitură pentru planurile Uniunii Europene de a accelera tranziția către mașini electrice în următorul deceniu.

Uzina din Zwickau a trecut integral la producția de vehicule electrice în 2020, după 116 ani de istorie, inclusiv perioada în care producea Trabant înainte de reunificarea Germaniei.

Situații similare se înregistrează și la alți producători: Stellantis (deținătorul mărcilor Fiat și Peugeot) a anunțat, de asemenea, pauze de producție la mai multe fabrici europene din motive similare.

Un purtător de cuvânt VW a precizat că programul de producție este ajustat în funcție de cererea actuală. În unele uzine, acest lucru duce la anularea schimburilor, iar în altele la introducerea unor ture suplimentare – cum este cazul fabricii Wolfsburg, considerată „casa” Volkswagen și centrul producției de motoare cu ardere internă.

Cererea pentru vehicule electrice a încetinit luna trecută, în timp ce vânzările de modele hibride au crescut, pe fondul temerilor persistente ale consumatorilor privind autonomia și infrastructura de încărcare.

Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, doar 16% din vânzările de mașini noi din Europa sunt electrice, comparativ cu 37% hibride. Cererea este slabă în sudul continentului, unde lipsesc stațiile de încărcare.

Între timp, brandurile chineze câștigă teren: vânzările BYD au crescut cu aproape 250% în primele opt luni ale acestui an față de aceeași perioadă din 2024.

Săptămâna trecută, directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a recunoscut că producătorii auto trec prin „schimbări masive” și „o scădere clară a cererii pentru vehicule electrice”. Modelele din gama ID sunt printre cele mai vândute din UE, însă modelul ID.4 este vulnerabil la tarifele impuse de președintele american Donald Trump.

Conform datelor Volkswagen, „aproape fiecare al doilea automobil electric înregistrat la nivel mondial de Grupul VW provine din uzina Zwickau”.

Europa

