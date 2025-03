Tesla Cybertruck, fotografiată pe străzile din România: „Cu tomberonul prin Cluj”. „O urâțenie”

Un bolid Tesla Cybertruck, pe care nu și-l permite oricine și care întâmpină dificultăți în a fi înmatriculat în Europa din cauza reglementărilor stricte de siguranță ale UE, a fost fotografiat pe străzile din Cluj-Napoca și ironizat de internauți.

Vă amintiți de militarul găsit mort în bolidul Tesla care a explodat în faţa Hotelului Trump din Las Vegas pe 1 ianuarie, un act în care Matthew Livelsberger, s-a folosit de inteligenţa artificială generativă, inclusiv ChatGPT, pentru a-şi planifica actul? Era un Cybertruck.

O fotografie cu un astfel de bolid, la care vizează pasionații de cai putere și pe care puțini și-i permit, a fost postată în urmă cu câteva zile pe grupul de facebook Best of Dacia, sub titlul „Cu tomberonul prin Cluj”.

„O urâțenie”

Comentariile au curs de atunci pe Facebook.

„Chiar că tomberon…”;

„Se asortează perfect cu betoanele interminabile care definesc Clujul de astăzi! O urâțenie integrată perfect într-un oraș campion european la inflație, sufocat de beton, trafic si fițe!”;

„Scrumiera din ea are mai multe dotări decât o Dacie”;

„Astea nu sunt mașinile pe care le desenam undeva la 7-8 ani?”;

„Au și tomberoanele rolul lor, acolo pui gunoiul”;

„Asta e garsoniera aia de 11 metri pătrați?”.

Modelul Tesla Cybertruck, chemat și rechemat de Tesla în fabrică

Tesla Cybertruck este unul dintre cele mai nou modele lansate de compania Tesla, iar prețurile pot începe de la 60.990 de dolari.

Cybertruck a venit la pachet nu doar cu reacții de uluire, ci și cu probleme pentru companie, care a fost nevoită să recheme de șase ori în 2024 modelele în fabrică.

În noiembrie 2024, Tesla a anunțat a cerut readucerea a 2.431 de modele înapoi în fabrică, deoarece s-au constat pierderea ale puterii de propulsie, care ar putea crește riscul unui accident.

Anterior gigantul auto a rechemat în fabrică peste 27.000 de modele Cybertruck din SUA, din cauza unor probleme la camera de supraveghere din spate. Imaginea camerei avea întârzieri, ceea ce ar afecta vizibilitatea șoferului și ar putea crește riscurile de accident.

Într-un raport publicat de Tesla, s-a anunțat că modelele fabricate între 6 noiembrie 2023 și 30 iulie au probleme la invertor, ceea ce ar putea duce la lipsa cuplului atunci când șoferul apasă pedala de accelerație, crescând riscul unei coliziuni.

Drept urmare, vor înlocui invertorul cu o piesă funcțională, fără costuri suplimentare din partea clienților, anunță compania.

Camionul, inspirat din seria „Blade Runner”, a fost lansat pentru a revitaliza compania, care a cunoscut o scădere a cererii de vehicule electrice. Cybertruck este momentan sub observația investitorilor, din cauza costurilor semnificative la capitolul dezvoltare.

Experții se arată îngrijorați de configurația noului model, deoarece reprezintă un risc la adresa pietonilor și bicicliștilor.

Unul din ele îl reprezintă chiar materialul din care este fabricată caroseria, susține Adrian Lund, fostul președinte al Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Fiind fabricată dintr-un oțel inoxidabil gros, poate provoca daune însemnate pietonilor la momentul impactului.

La un impact cu altă mașină, Cybertruck este cel avantajat, iar rigiditatea mașinii poate prezenta riscuri pentru ceilalți participanți la accident.