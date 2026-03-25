Colaborare Registrul Auto Român-BMW România pentru creșterea siguranței oferite de vehicule second-hand

Marea majoritate a vehiculelor second-hand înmatriculate la nivel european nu sunt în evidența autorităților naționale privind efectuarea sau nu a acțiunilor de rechemare în service. Colaborarea dintre RAR și BMW Group România reprezintă o premieră europeană și are misiunea de a elimina această lacună pentru modelele BMW rulate.

Anul trecut, au fost importate în România aproximativ 55.000 modele BMW second-hand.

Conform RNTR 7, vehiculele rutiere prezentate în vederea eliberării CIV la Registrul Auto Român, care fac obiectul unei proceduri de rechemare din partea producătorului din cauza riscului important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător, pot obține documentul necesar înmatriculării numai după efectuarea acțiunilor corective stabilite de producătorul vehiculului pentru eliminarea riscului respectiv.

Premieră europeană

Colaborarea dintre RAR și BMW Group România reprezintă o premieră europeană, devine realitate după mulți ani de pregătit interconectarea între bazele de date ale autorităților române și ale producătorului auto.

Soluția dezvoltată oferă o verificare instantanee și automatizată, accesibilă autorităților la momentul prezentării clientului la RAR pentru eliberarea CIV, identificând automobilele care necesită intervenții tehnice. În același timp, clienții pot verifica în prealabil programării la Registrul Auto Român dacă automobilul deținut se supune unei acțiuni de rechemare accesând site-ul de mai jos: https://www.bmw.ro/ro/footer/quick-link/bmw-vehicle-recalls.html.

Ulterior clienții beneficiază, în plus față de website-urile fiecărui service oficial BMW, și de o platformă digitală simplificată https://bmw-rar.ro pentru a se programa la service-ul autorizat dorit, unde pot beneficia gratuit de acțiunile tehnice recomandate. Pentru aceasta, este de ajuns să scaneze un cod QR afișat la reprezentanțele Registrului Auto Român din țară.

După efectuarea acţiunilor de rechemare, Registrul Auto Român eliberează CIV în vederea înmatriculării.

Colaborarea este extrem de importantă pentru că se creează modelul pentru colaborări similare și cu alte mărci prezente pe piața din România. În același timp, BMW România a pus bazele unei platforme digitale care poate fi realizată de marcă și pe alte piețe europene.