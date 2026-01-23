search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

BMW este lider în segmentul premium cu peste 5.000 de înmatriculări în 2025

0
0
Publicat:
image

BMW Group România anunță 5.545 automobile înmatriculate în 2025 (+6.2%). Vorbim despre un nou record pentru performanţa BMW Group România, iar cele 773 de înmatriculări BMW Motorrad reprezintă un nou vârf şi pentru această divizie.

Marca BMW a stabilit un prag istoric, depăşind pentru prima dată nivelul de 5.000 de automobile într-un an. BMW a ajuns la 5.229 de înmatriculări,  reprezentând o creştere de 6,9% faţă de anul precedent. Cele mai căutate modele rămân BMW X5 şi BMW X1, fiecare cu câte 13% din totalul de livrări ale mărcii, urmate îndeaproape de BMW Seria 4, cu un total de 12%.

BMW X5 și X1 au fost cele mai vândute modele Foto: BMW
BMW X5 și X1 au fost cele mai vândute modele Foto: BMW

Statistic, 1 din 4 modele înmatriculate în acest an sunt electrificate (electrice sau plug-in). Peste jumătate din modelele BMW care au ajuns la clienţi în 2025 sunt SAV, o performanţă susţinută de o ofertă care include numai puţin de 9 modele, din care unul este exclusiv M şi unul exclusiv electric.

În contextul limitării Rabla Plus, mai ales pentru persoanele juridice şi în ceea ce privește suma subvenţionată per automobil, înmatriculările de electrice au scăzut  la 283 de unităţi (-31% faţă de anul precedent). A fost însă compensat de succesul modelelor plug-in hybrid, care au ajuns la 1.049 de unităţi (+27%). Per total, numărul de automobile electrificate BMW a crescut la 1.332 de unităţi (+8%).

Alături de cutia automată, sistemul de propulsie hybrid de 48V devine foarte răspândit la nivel de gamă, asigurând 62% din totalul înmatriculărilor din 2025. Alături de 25% modele electrice şi plug-in, aceasta reduce la numai 12% numărul de automobile BMW înmatriculate în 2025 care nu beneficiază de nicio formă de asistare electrică.

BMW XM Foto: BMW
BMW XM Foto: BMW

Anul 2025 a marcat o nouă creştere pentru automobilele BMW M de înaltă performanţă, la un total de 336 de înmatriculări (+10,5%). Gama a fost dominată de BMW XM cu peste un sfert din livrări, urmat de nou lansatul BMW M5. Tot aproximativ un sfert din vânzări a venit din segmentul mediu – BMW M3 Sedan şi Touring, BMW M4 Cabrio şi Coupé. Pentru prima dată, modele BMW M de performanţă s-au plasat mai jos, cu 309 livrări (-17.4%). În acest segment se remarcă nou lansatul BMW X3 M50, urmat de Seria 4 şi Seria 7.

BMW M5 Foto: BMW
BMW M5 Foto: BMW

Performanţa MINI a fost la nivelul anului precedent (317 înmatriculări -3%). Se remarcă diversificarea gamei. 1 din 3 automobile sunt electrice (în creştere cu 50%), în timp ce 1 din 6 automobile sunt din gama de înaltă performanţă John Cooper Works (în creştere cu 100%).

image
Citește și: A doua ediției #BMWPhotoCamp

„La fel ca la nivel global, am reuşit să obţinem la nivel local un rezultat extraordinar într-un an deosebit de dificil, cu multe incertitudini politice şi economice. Trebuie să mulţumesc reţelei de dealeri deosebit de puternice şi echipei mele, foarte creative, care au muncit pentru acest succes. Am stabilit recorduri şi pentru numărul total de automobile BMW şi MINI, dar şi pentru BMW Motorrad. Ne menţinem cu marca BMW poziţia numărul unu în segmentul premium. Foarte special pentru noi, am atins un prag istoric: am depăşit 5.000 de înmatriculări într-un an”, explică Oliver Rademacher, Director General BMW Group România.

Oliver Rademacher, Director General BMW Group România Foto: BMW
Oliver Rademacher, Director General BMW Group România Foto: BMW

BMW Motorrad a încheiat cu un nou record şi pe prima poziţie în segmentul motocicletelor de peste 500 cmc. Au fost înmatriculate 773 de motociclete (+9%), cele mai căutate modele fiind BMW R 1300 GS Adventure, R 1300 GS şi S 1000 RR.

Lansarea BMW F 450 GS în primăvara acestui an deschide noi oportunităţi pentru marcă în segmente unde nu era încă reprezentat. Un alt reper important este organizarea în 2026 a GS Trophy, una din cele mai importante evenimente globale ale mărcii, în România. Ţara noastră devine astfel prima ţară din Uniunea Europeană care găzduieşte acest eveniment.

BMW Group este prezent în România de 19 ani ca reprezentat al mărcilor BMW, MINI şi BMW Motorrad

Este prima dată când compania anunţă o investiţie importantă în modernizarea propriului sediu.

image

Noul proiect de amenajare face parte din strategia globală „Connected Workplace Vision Identity”, un concept revoluționar prin care BMW transformă mediul de lucru într-un ecosistem modern, fluid și extrem de eficient. Partenerii în materializarea acestei viziuni au fost arhitecții de la Outline Architecture Office, care au reușit să armonizeze standardele globale riguroase de corporate identity, cu amprenta locală și designul sustenabil.

Citește și: TEST DRIVE BMW M2, o mașină de inspirație... disco FOTO

“Efortul pe care îl facem pentru modernizarea biroului ne ancorează şi arată angajamentul nostru pentru România, o piaţă tot mai importantă pentru BMW Group. Este în linie cu investiţiile pe care reţeaua de dealeri autorizaţi le face în modernizarea showroomurilor din întreaga ţară. Nu doar prin gama de noi modele, întreaga imagine BMW Group trece printr-o transformare majoră ”, Oliver Rademacher, Director General BMW Group România.

Conceptul de design Connected Workplace Vision Identity Foto: BMW
Imaginea 1/4: Conceptul de design Connected Workplace Vision Identity Foto: BMW
Conceptul de design Connected Workplace Vision Identity Foto: BMW
Conceptul de design Connected Workplace Vision Identity Foto: BMW
Conceptul de design Connected Workplace Vision Identity Foto: BMW
Conceptul de design Connected Workplace Vision Identity Foto: BMW

Noua abordare înlocuiește zonele administrative și birourile clasice cu spații de discuții deschise și zone de prezentare relaxate. Showroom-ul devine astfel un spațiu de tip „living room”, unde vizitatorii se pot bucura de universul BMW și MINI într-un mediu mai cald, care facilitează dialogul.

BMW Group România anunță o etapă majoră în evoluția mărcii pe plan local - transformarea completă a zonelor de prezentare și showroom-urile rețelei de dealeri. Trecând dincolo de conceptul tradițional de „galerie auto” (car gallery), noile spații sunt regândite pentru a pune clientul și interacțiunea umană în centrul atenției, într-o atmosferă caldă și primitoare, inspirată de designul unui living modern.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Kremlinul pune condiţia-cheie pentru pace: retragerea necondiţionată a armatei ucrainene din Donbas
stirileprotv.ro
image
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Kaufland vinde produse la 0,01 lei bucata. Noua strategie atrage din ce în ce mai mulţi români
playtech.ro
image
Doliu la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB! Fostul portar a murit
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Noi declarații făcute de unchiul lui Alin. Cum a reușit să-l facă pe unul dintre minori să recunoască teribila faptă: ,,Nicio remușcare”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Soția lui Djokovic îi ia apărarea Soranei Cîrstea după incidentul cu Osaka. Acuzații dure pentru japoneză: Este lipsit de respect
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”?
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
IMG 9744 jpeg
Ramona Olaru: „Îmi doresc copii! Cu siguranță voi fi o mamă bună! ‟
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!