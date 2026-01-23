BMW este lider în segmentul premium cu peste 5.000 de înmatriculări în 2025

BMW Group România anunță 5.545 automobile înmatriculate în 2025 (+6.2%). Vorbim despre un nou record pentru performanţa BMW Group România, iar cele 773 de înmatriculări BMW Motorrad reprezintă un nou vârf şi pentru această divizie.

Marca BMW a stabilit un prag istoric, depăşind pentru prima dată nivelul de 5.000 de automobile într-un an. BMW a ajuns la 5.229 de înmatriculări, reprezentând o creştere de 6,9% faţă de anul precedent. Cele mai căutate modele rămân BMW X5 şi BMW X1, fiecare cu câte 13% din totalul de livrări ale mărcii, urmate îndeaproape de BMW Seria 4, cu un total de 12%.

Statistic, 1 din 4 modele înmatriculate în acest an sunt electrificate (electrice sau plug-in). Peste jumătate din modelele BMW care au ajuns la clienţi în 2025 sunt SAV, o performanţă susţinută de o ofertă care include numai puţin de 9 modele, din care unul este exclusiv M şi unul exclusiv electric.

În contextul limitării Rabla Plus, mai ales pentru persoanele juridice şi în ceea ce privește suma subvenţionată per automobil, înmatriculările de electrice au scăzut la 283 de unităţi (-31% faţă de anul precedent). A fost însă compensat de succesul modelelor plug-in hybrid, care au ajuns la 1.049 de unităţi (+27%). Per total, numărul de automobile electrificate BMW a crescut la 1.332 de unităţi (+8%).

Alături de cutia automată, sistemul de propulsie hybrid de 48V devine foarte răspândit la nivel de gamă, asigurând 62% din totalul înmatriculărilor din 2025. Alături de 25% modele electrice şi plug-in, aceasta reduce la numai 12% numărul de automobile BMW înmatriculate în 2025 care nu beneficiază de nicio formă de asistare electrică.

Anul 2025 a marcat o nouă creştere pentru automobilele BMW M de înaltă performanţă, la un total de 336 de înmatriculări (+10,5%). Gama a fost dominată de BMW XM cu peste un sfert din livrări, urmat de nou lansatul BMW M5. Tot aproximativ un sfert din vânzări a venit din segmentul mediu – BMW M3 Sedan şi Touring, BMW M4 Cabrio şi Coupé. Pentru prima dată, modele BMW M de performanţă s-au plasat mai jos, cu 309 livrări (-17.4%). În acest segment se remarcă nou lansatul BMW X3 M50, urmat de Seria 4 şi Seria 7.

Performanţa MINI a fost la nivelul anului precedent (317 înmatriculări -3%). Se remarcă diversificarea gamei. 1 din 3 automobile sunt electrice (în creştere cu 50%), în timp ce 1 din 6 automobile sunt din gama de înaltă performanţă John Cooper Works (în creştere cu 100%).

„La fel ca la nivel global, am reuşit să obţinem la nivel local un rezultat extraordinar într-un an deosebit de dificil, cu multe incertitudini politice şi economice. Trebuie să mulţumesc reţelei de dealeri deosebit de puternice şi echipei mele, foarte creative, care au muncit pentru acest succes. Am stabilit recorduri şi pentru numărul total de automobile BMW şi MINI, dar şi pentru BMW Motorrad. Ne menţinem cu marca BMW poziţia numărul unu în segmentul premium. Foarte special pentru noi, am atins un prag istoric: am depăşit 5.000 de înmatriculări într-un an”, explică Oliver Rademacher, Director General BMW Group România.

BMW Motorrad a încheiat cu un nou record şi pe prima poziţie în segmentul motocicletelor de peste 500 cmc. Au fost înmatriculate 773 de motociclete (+9%), cele mai căutate modele fiind BMW R 1300 GS Adventure, R 1300 GS şi S 1000 RR.

Lansarea BMW F 450 GS în primăvara acestui an deschide noi oportunităţi pentru marcă în segmente unde nu era încă reprezentat. Un alt reper important este organizarea în 2026 a GS Trophy, una din cele mai importante evenimente globale ale mărcii, în România. Ţara noastră devine astfel prima ţară din Uniunea Europeană care găzduieşte acest eveniment.

BMW Group este prezent în România de 19 ani ca reprezentat al mărcilor BMW, MINI şi BMW Motorrad

Este prima dată când compania anunţă o investiţie importantă în modernizarea propriului sediu.

Noul proiect de amenajare face parte din strategia globală „Connected Workplace Vision Identity”, un concept revoluționar prin care BMW transformă mediul de lucru într-un ecosistem modern, fluid și extrem de eficient. Partenerii în materializarea acestei viziuni au fost arhitecții de la Outline Architecture Office, care au reușit să armonizeze standardele globale riguroase de corporate identity, cu amprenta locală și designul sustenabil.

“Efortul pe care îl facem pentru modernizarea biroului ne ancorează şi arată angajamentul nostru pentru România, o piaţă tot mai importantă pentru BMW Group. Este în linie cu investiţiile pe care reţeaua de dealeri autorizaţi le face în modernizarea showroomurilor din întreaga ţară. Nu doar prin gama de noi modele, întreaga imagine BMW Group trece printr-o transformare majoră ”, Oliver Rademacher, Director General BMW Group România.

→ Imaginea 1/4: Conceptul de design Connected Workplace Vision Identity Foto: BMW

Noua abordare înlocuiește zonele administrative și birourile clasice cu spații de discuții deschise și zone de prezentare relaxate. Showroom-ul devine astfel un spațiu de tip „living room”, unde vizitatorii se pot bucura de universul BMW și MINI într-un mediu mai cald, care facilitează dialogul.

BMW Group România anunță o etapă majoră în evoluția mărcii pe plan local - transformarea completă a zonelor de prezentare și showroom-urile rețelei de dealeri. Trecând dincolo de conceptul tradițional de „galerie auto” (car gallery), noile spații sunt regândite pentru a pune clientul și interacțiunea umană în centrul atenției, într-o atmosferă caldă și primitoare, inspirată de designul unui living modern.