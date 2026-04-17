Noua mașină electrică de oraș Dacia va fi lansată înainte de Salonul Auto de la Paris

Noul model electric bazat pe Twingo va fi dezvăluit la sfârșitul acestui an, înainte de debutul public la Salonul Auto de la Paris, scrie presa internațională, precizând că încă trei mașini electrice Dacia vor fi lansate în următorii patru ani.

Dacia pregătește o mașină de oraș sub 18.000 de euro ca una dintre cele patru noi mașini electrice pe care le va lansa între acum și 2030 - iar modelul urban a fost acum văzut în teste pentru prima dată.

Noul model este înfrățit cu Renault Twingo, iar legăturile strânse dintre cele două modele sunt evidente. La fel ca fratele său retro, Dacia are un montant C înclinat, o linie curbată a acoperișului și geamuri spate rotunjite, plus o suprafață similară în jurul pasajelor roților, notează Autocar.

Totuși, sunt evidente și diferențe semnificative: pierde designul rotunjit al stopurilor, caracteristic modelului Twingo, în favoarea unui panou subțire, negru lucios, precum cel de la Spring. În spate, nu are carcasa geamurilor în formă de romb specifică modelului Twingo, iar stopurile sunt plasate considerabil mai sus decât cele de la Twingo.

Noua mașină de oraș Dacia va fi dezvăluită la sfârșitul acestui an, înainte de debutul public la Salonul Auto de la Paris din octombrie. A fost dezvoltată în doar 16 luni.

Deși este poziționat similar cu Spring, nu va înlocui imediat acest model. Într-un interviu acordat Autocar, șeful de produs Dacia, Patrice Lévy-Bencheton, a declarat că „sunt încă destul de diferite” - va fi puțin mai mare și mai lat, iar designul său se inspiră mai mult din SUV-urile Dacia.

Deși Dacia nu a oferit încă detalii tehnice despre mașină, este probabil ca aceasta să se apropie de modelul Twingo, cu o baterie de 27,5 kWh care oferă o autonomie de puțin peste 260 km. În special, Dacia a confirmat că modelul va avea un preț de la mai puțin de 18.000 € (15.600 £), sub prețul modelului Twingo, care costă sub 20.000 £, și îl face unul dintre cele mai ieftine vehicule electrice de pe piață.

Încă trei mașini electrice Dacia în următorii patru ani

Dacia s-a angajat să lanseze încă trei vehicule electrice în următorii patru ani, deși nu a oferit încă detalii complete despre acestea. Unul dintre ele va fi însă versiunea electrică a următoarei generații Sandero, care, conform confirmatului companiei, va adopta o „gamă de propulsie multi-energie”.

După cum a relatat anterior Autocar, va folosi platforma CMF-B de la Renault, care permite sisteme de propulsie cu combustie pură, hibride și electrice.

Sandero va „rămâne referința raportului calitate-preț în segmentul său”, au declarat reprezentanții Dacia. A fost ani de zile cea mai ieftină mașină de vânzare în Marea Britanie.

Pe lângă extinderea gamei sale de vehicule electrice, Dacia va continua să își extindă ofertele hibride. Deși aproximativ un sfert din modelele Dacia vândute în prezent sunt dotate cu un sistem de propulsie hibrid, obiectivul este ca acest procent să ajungă la două treimi în viitor.

Striker și Bigster vor fi esențiale pentru creșterea vânzărilor în segmentul C, mai mare și mai profitabil. Această piață reprezintă în prezent aproximativ o cincime din vânzările mărcii, dar obiectivul este ca combinația celor două vehicule să crească această cotă la o treime în următorii ani.

Într-un sens mai larg, Dacia va continua să se bazeze pe ceea ce numește un „model de afaceri unic”, bazându-se pe o strategie „disciplinată” de tip design-to-cost care, ajutată de utilizarea platformelor de grup comune și a unui sistem de distribuție eficient, îi oferă un avantaj de costuri de 15% față de concurenți, afirmă compania.

Dacia își propune, de asemenea, să își consolideze loialitatea clienților. Compania susține că peste 70% dintre proprietari rămân la marca respectivă atunci când cumpără un vehicul nou, iar alți 10% trec la Renault.