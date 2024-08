Mazda MX-5 Roadster, o mașină mai ușor de controlat TEST DRIVE

Dacă iubești automobilul, dacă iubești condusul, dacă ești în acea zonă în care te poți identifica drept „mușcat de automobil“, o întâlnire cu Mazda MX-5 este obligatorie.

Au trecut 35 de ani de la debutul acestui roadster. Niponii nu au negat niciodată că prima generație a fost și un omagiu adus lui Colin Chapman, iar faptul că Lotus Elan a reprezentat sursa de inspirație este evident. Gordon Murray, creatorul legendarului McLaren F1, spunea că singurul regret în privința supermașinii sale este că nu a putut să-i ofere o direcție perfectă așa cum are Lotus Elan.

Clasicul roadster britanic, ușor, mignon, care te lasă să fii atât de aproape de elemente și îți oferă o experiență de condus atât de pură din spatele volanului există și astăzi, doar că este produs de Mazda. Și pentru a înțelege cât de fideli au rămas niponii rețetei originale, vă spun că prima generație avea o lungime de 3.950 mm, iar actuala are 3.915 mm. MX-5 NA – prima generație – avea o înălțime de 1.230 mm și o masă de 980 kg fără opționale. Ultima generație, MX-5 ND, are o înălțime de 1.225 mm și o masă, la debut cu propulsorul 1.5 Skyactiv, de doar 961 kg. Mazda a lansat MX-5 în 1989, an în care și Lotus lansa o nouă generație Elan, una însă care pe undeva abandona valorile inițiale, doar și pentru faptul că vorbim despre o tracțiune și nu o propulsie.

Două locuri și spațiu pentru cumpărături

Mazda MX-5 poate fi considerat un moft, un roadster care oferă două locuri, care te obligă la intimitate, cu un portbagaj de 130 de litri – pe undeva firesc, într-un univers în care avem nevoie de SUV-uri de minimum 2 tone pentru o vizită la supermarket de unde plecăm cu o sacoșă medie de cumpărături. Apropo de cumpărături, cei 130 de litri ai portbagajului au fost suficienți pentru a găzdui ce conținea un cărucior plin cu cumpărături. Pot raporta că am câștigat puncte serioase de competență în privirea soției când a văzut că am ascuns acel cărucior în portbagajul lui MX-5. Așa că, moftul acesta decapotabil îți poate fi alături în viața de zi cu zi fără a te obliga la mari sacrificii.

Este un roadster cu soft top. Am curajul să afirm că este mașina care poate fi descoperită în cel mai scurt timp: în medie, am avut nevoie de vreo 3 secunde pentru a decapota mașina și de vreo 4 pentru a o acoperi. Soft topul este manual, extrem de ușor de operat, așa că împacă-te cu ideea că poți face această operațiune pe loc. În mers nu am încercat, dar găsesc mult mai eficient acest sistem decât să stau cu degetul pe un buton preț de vreo 20-25 de secunde având grijă să rulez sub 50 km/h, aceasta fiind rețeta actuală adoptată de marea majoritate a modelelor cabrio.

Cifrele care completează șarmul

Rigoarea în conservarea rețetei clasice continuă cu ceea ce găsim sub capotă: un propulsor aspirat de 2 litri care dezvoltă 184 CP la 7.000 rpm și un cuplu motor de 205 Nm la 4.000 rpm. Puterea ajunge la puntea spate via o cutie manuală cu 6 trepte. Acestea sunt ingrediente care permit roadsterului nipon să ajungă la 100 km/h în 6,5 secunde și la o viteză maximă de 219 km/h. Iar pentru această enumerare de date seci îmi cer scuze pentru că diluează șarmul acestui model.

Poate cel mai mare câștig vine de la adoptarea noului Asymmetric Limited Slip Differential (Asymmetric LSD). Mașina și-a schimbat radical comportamentul, în bine. S-a dizolvat nervozitatea spatelui în cazul accelerațiilor mai violente, acele momente care induc puțină timiditate la volan șoferilor cu ceva mai puțină experiență.

De asemenea, mașina a câștigat stabilitate și coerență și pe frânare, retrogradare și în special pe perioada negocierii virajelor mai ales la viteze reduse. Probabil cel mai ușor de observat este aportul primit de la noul diferențial la manevrele de parcare. Și pot confirma că și în cazul în care vânezi supravirarea, mașina este mult mai predictibilă, mult mai ușor de controlat.

Legături personale

Pentru 2024, Mazda aduce câteva mici noutăți. Probabil cel mai vizibil element este noul display central de 8.8 inch care introduce și conectivitatea wireless pentru Android Auto și Apple CarPlay. A mai apărut un buton în stânga volanului pe care scrie DSC-Track ce aduce o setare a sistemelor de asistență care permite mult mai multe grade de libertate la evadările pe circuit.

Mazda MX-5 este o propunere unică, nu îi pot găsi un rival pe piață. Dacă iubești automobilul, caută să interacționezi, măcar o dată în viață, cu acest model. Una dintre sesiunile perfecte de degustare pentru mine: București, orele 2-3 dimineața, după o ploaie sănătoasă de vară, după ce apa aproape s-a scurs spre gurile de canal, dar asfaltul încă este umed, 23-24 de grade, treapta a patra, 50 km/h. Motorul să nu urle, dar să-l simți alături, să fie puțin mai vocal decât vorbitul în șoaptă și doar să fii martor la cum aleargă orașul în jurul tău.

Fişă tehnică Mazda MX-5 Roadster Homura Skyactiv G 184

Motor – benzină, L4, 1.998 cmc, 184 CP@7.000 rpm, 205 Nm@4.000 rpm

Transmisie – cutie manuală cu 6 trepte, propulsie

Performanţe – 219 km/h v. max., 0-100 km/h în 6,5 secunde

Portbagaj – 130 de litri

Rezervor – 45 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 3.915/1.735/1.225, ampatament – 2.310

Consum mediu declarat – 6,9 l/100 km

Preţ – de la 30.690 de euro cu TVA inclusă