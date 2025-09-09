search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fostă șefă Mercedes preia Dacia. Katrin Adt are experiență în transformarea brandurilor auto

0
0
Publicat:

Dacia va fi condusă pentru prima dată în istoria sa de aproape 60 de ani de o femeie. Katrin Adt este noul CEO al mărcii românești, unde a fost adusă din poziția de vicepreședinte la Mercedes. 

Uzina Dacia Mioveni
În premieră, Dacia are în conducere o femeie. Foto arhivă

Nemțoaica de 53 de ani l-a înlocuit astfel pe fostul CEO Denis Le Vot, care părăsește compania.

„Sub conducerea lui Denis, marca Dacia a devenit un brand puternic, cu o gamă de modele atractivă, reușind să atragă o bază de clienți tot mai largă. În numele Renault Group, doresc să-i mulțumesc lui Denis pentru toate realizările sale de-a lungul anilor. Îi urez bun venit lui Katrin Adt, a cărei experiență vastă în industria auto va reprezenta un atu esențial pentru Dacia”, a declarat François Provost, CEO al Renault Group.

Katrin Adt are o experiență de aproape 26 de ani în industria auto, unde a activat în cadrul Daimler și Mercedes-Benz, în principal pe vânzări. Una dintre cele mai importante proiecte ale sale a fost coordonarea transformării mărcii Smart într-una 100% electrică.

Acesta pare a fi și unul dintre motivele care au stat la baza numirii de CEO la Dacia. Oficialii Renault, care deține din 1999 probabil cel mai cunoscut brand românesc, au explicat pentru Profit că Dacia avea prea multă independență în cadrul grupului și avea nevoie de un control mai bun pentru extinderea pe piața internațională.

„Vreau mai multă consistență strategică între cele două branduri (Dacia și Renault – n.red.), dar și pentru a susține creșterea în afara Europei”, a declarat Francois Provost, șeful Renault.

Potrivit acestuia, noua șefă are ca principală misiune ”electrificarea Dacia în mod inteligent”, dar cu ”păstrarea unui preț rezonabil pentru clienți”.

Le Vot conduce Dacia din 2021, fiind primul CEO al noii unități de business care cuprindea la acel moment mărcile Dacia și Lada, scrie Profit. După retragerea Renault din Rusia și abandonarea mărcii rusești, Dacia a rămas singură în linia de business dedicată mașinilor accesibile bazate pe platforma CMF-B.

Sub conducerea lui Denis le Vot, Dacia a recuperat aproape toată scăderea suferită în anii pandemiei și în timpul crizei de semiconductori, a lansat cu succes noul Duster, noul Spring - prima mașină electrică a mărcii, a lansat crossoverul Jogger și, ca o încununare a strategiei echipei Meo - Le Vot, a lansat SUV-ul compact Bigster, care a ajuns în doar cateva luni de la lansare unul dintre cele mai vândute modele din clasa sa, în Europa.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
stirileprotv.ro
image
S-a aflat numele câștigătorilor trofeului „Asia Express” – SEZONUL 8 . Cu ce sumă de bani au plecat acasă coechipierii
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
observatornews.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
playtech.ro
image
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ce se dă de pomană pe 14 septembrie 2025, de Înălțarea Sfintei Cruci
kanald.ro
image
Un mic orășel a dispărut din cauza accidentelor rutiere din România. Zeci de mii de români a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Vești bune! O nouă finanțare pentru români!
mediaflux.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
click.ro
image
Antonia, apariție explozivă pe Instagram. Cum a reacționat Alex Velea. FOTO
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas