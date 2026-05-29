Ce mașini vin cu sistem GPL din fabrică. Când merită să ai alimentare pe gaz

Într-un context în care prețurile la carburanți rămân instabile în Europa, iar costul de utilizare al unei mașini devine tot mai important în decizia de cumpărare, GPL-ul rămâne una dintre puținele soluții accesibile pentru șoferii care vor cheltuieli mai mici fără a trece la electrificare completă.

Dacia Sandero cu GPL
Spre deosebire de instalațiile montate ulterior, mașinile cu GPL din fabrică folosesc un sistem proiectat direct de producător, ceea ce înseamnă calibrare optimizată a motorului, funcționare stabilă și costuri de exploatare mai predictibile pe termen lung.

Mașini dotate cu instalație GPL din fabrică

În România și în majoritatea piețelor europene, oferta de mașini cu GPL din fabrică este concentrată aproape exclusiv în gama Dacia, prin tehnologia Eco-G dezvoltată împreună cu grupul Renault. Acest sistem bifuel permite funcționarea alternativă pe benzină și GPL, comutarea fiind automată, fără intervenția șoferului, în funcție de temperatură și condițiile de rulare.

Modelele disponibile cu această tehnologie includ Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan, Jogger și Duster, în funcție de generație și echipare. Toate folosesc motoare pe benzină de 1.0 litri turbo, cu 3 cilindri, optimizate pentru eficiență și cost redus de utilizare. Puterea variază în general între aproximativ 90 și 110–120 CP, în funcție de versiune.

Din punct de vedere al poziționării pe piață, Dacia Sandero Eco-G este în mod constant cea mai accesibilă mașină nouă cu GPL din România, în timp ce Dacia Logan Eco-G oferă, la un preț similar, un avantaj clar la spațiu interior și portbagaj, fiind preferată pentru navetă și utilizare familială. Dacia Jogger Eco-G se adresează segmentului de familie extinsă, unde spațiul și versatilitatea sunt prioritare, iar Duster Eco-G este alegerea pentru cei care vor SUV compact cu cost redus de utilizare.

Unul dintre principalele avantaje ale acestor modele este autonomia ridicată. În utilizare reală, un model Eco-G poate parcurge în medie între 350 și 500 de kilometri pe GPL, în funcție de stilul de condus și trafic. În regim combinat, utilizând atât GPL, cât și benzina, autonomia totală ajunge frecvent între 1.000 și 1.400 de kilometri, valori confirmate în practică și în ciclurile de omologare WLTP. Acest lucru face ca alimentarea să fie necesară mult mai rar comparativ cu motoarele clasice pe benzină.

Din punct de vedere al consumului, valorile reale pentru motoarele Eco-G se situează în general între aproximativ 6,5 și 7,5 litri GPL/100 km în regim mixt, cu variații în funcție de model, trafic și stil de condus. În oraș, consumul poate crește, iar în extraurban poate scădea ușor, ceea ce este normal pentru motoarele turbo de cilindree mică.

Când merită o mașină cu GPL

O mașină cu GPL devine rentabilă în special pentru șoferii care parcurg anual peste 15.000 de kilometri. Sub acest prag, economiile există, dar perioada de amortizare a diferenței de preț față de o versiune pe benzină este mai lungă.

Principalul avantaj este costul per kilometru. În mod obișnuit, GPL-ul este cu aproximativ 30% până la 40% mai ieftin decât benzina, în funcție de evoluția pieței. Chiar dacă un motor pe GPL consumă ușor mai mult combustibil în volum, diferența de preț la pompă rămâne suficient de mare pentru a genera economii reale în utilizarea zilnică.

Un alt beneficiu important este predictibilitatea costurilor. Într-o piață energetică volatilă, GPL-ul a rămas în general mai stabil decât benzina, ceea ce îl face atractiv pentru navetă, utilizare urbană sau rulaj constant. În plus, faptul că mașina funcționează dual (benzină + GPL) oferă flexibilitate și autonomie extinsă fără dependență de infrastructură specială.

Există totuși și compromisuri. Unele parcări subterane pot restricționa accesul vehiculelor GPL, deși sistemele moderne sunt conforme cu standarde stricte de siguranță. De asemenea, rezervorul de GPL este de obicei amplasat în locul roții de rezervă, ceea ce poate reduce ușor spațiul din portbagaj, în funcție de model.

În prezent, oferta de mașini cu GPL din fabrică disponibile pe piața din România este limitată în principal la gama Dacia Eco-G, iar diferențele dintre modele țin mai ales de dimensiune, caroserie și modul de utilizare, nu de tipul de motorizare, care este în esență același. În acest context, modelele compacte sunt orientate spre un preț de achiziție mai redus, variantele de tip sedan pun accent pe echilibrul dintre spațiu și costuri, iar versiunile de tip break sau SUV sunt alese în special pentru capacitatea mai mare de încărcare și versatilitate.

În ansamblu, alimentarea cu GPL rămâne o soluție orientată în special către reducerea costurilor de exploatare pentru șoferii care parcurg distanțe medii sau mari anual și care își doresc un sistem de propulsie simplu, cu două tipuri de combustibil, fără complexitatea suplimentară asociată motorizărilor hibride sau electrice.

