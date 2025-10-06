search
BYD Seal în Eurocharge 2025

BYD Seal în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Cum se prezintă BYD Seal după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.515 km. 

În mod evident vor fi mici diferențe între rulajul fiecărei mașini. Fiecare echipaj a avut libertatea de a mai opri pentru sesiuni foto, uneori s-au mai ratat intersecții, ceea ce a însemnat mici devieri de la traseu. 

Cu BYD Seal m-am întâlnit într-o zi care la start promitea peste 500 km de stat în spatele volanului. Să nu uit să menționez faptul că în meniu era inclus și Grossglockner Hochalpenstrasse.

Mașina

BYD Seal – Tot o berlină, dar de clasă medie, cu o lungime de 4.800 mm și un ampatament de 2.920 mm. Bateria are o capacitate brută de 82,5 kWh, iar autonomia declarată este de 520 km. Tracțiune integrală, două motoare, 530 CP și 670 Nm. Se încarcă la stații AC cu până la 11kW, iar la stații DC cu până la 150 kW. Preț model testat – 50.900 euro cu TVA inclus.

Ce pot spune cu certitudine este că tema marină pe care o folosește BYD pentru a descrie design se justifică în ceea ce mă privește. Am senzația că am în față o mașinărie din Aquaman. Dar îmi place foarte mult interiorul, fluiditatea lui, omogenitatea estetică. Iar totul este acompaniat de o calitate foarte bună a materialelor și a asamblării. Seal punctează excelent la capitolul calitate percepută, detaliu care poate fi determinat în decizia de achiziție când ai în talere modele similare ca preț și performanță.

Două lucruri m-au surprins extrem de plăcut. Primul este legat de maturitatea de a nu încerca să inventeze apa caldă. Ai un buton start/stop care îți permite să lași mașina pornită dacă ai de coborât de la volan, ceea ce este sinonim cu a lăsa aerul condiționat pornit(spre exemplu) dacă este vară și mai ai pasageri în mașină. Genul acesta de banal a început să fie rar pe la unele mărci. Sistemul audio semnat de Dynaudio oferă o experiență audio surprinzător de bună. Ergonomic nu prea am ce să-i reproșez, un bonus pentru spațiile de depozitare generoase. 

Dacă alegi conectivitatea via cablu, Apple CarPlay și Android Auto sunt disponibile doar via USB-A, deși există și sloturi USB-C care sunt destinate doar încărcării. Aceleași sisteme fiind disponibile doar pe ecranul central dispus landscape. Dacă preferi dispunerea lui portret, aceste funcții nu sunt disponibile. Plafonul de sticlă poate fi acoperit doar cu ajutorul a două parasolare ce se montează manual. 

Aceste mici detalii, plus modul în care reacționează unele sisteme de asistență care ar merita puțin mai multă atenție și o calibrare mai fină fac ca o parte din șarmul mașinii să se dilueze gratuit. Puțin mai multă atenție la aceste detalii rr ajuta mașina să câștige extrem de mult, pentru că de la un anumit nivel, aceea atenție fină acordată detaliilor face diferența. 

Cum se conduce

Ei bine, surprinzător de bine. Pe de o parte este ajutată genetic de toată tehnologia dezvoltată de BYD – companie care a plecat la drum ca producător de baterii. De aici și tehnologia cu baterii cu celule tip lamelă care a permis proiectarea unei baterii mult mai înguste.

Citește și: Rivalul Tesla s-a lansat în România. Ce autonomie au modelele gigantului chinez

Apoi este primul model BYD care integrează în proiectarea lui conceptul tehnologic Cell-to-Body (CTB) care vizează un nivel extrem de ridicat de securitate, rigiditate torsională, performanțe dinamice și spațiu disponibil. 

Dacă ar fi să traducem acest CTB ar trebui să plecăm de la faptul că bateria, sau mai exact carcasa acesteia, face parte din structura de rezistență, fiind realizată din panouri cu structură tip fagure construite din aliaje de aluminiu extrem de rezistente. Și pentru a avea o imagine asupra rezistenței oferite de e-Platform 3.0, aș menționa că rezistența torsională a unui automobil obișnuit pornește de la 17.000 Nm/grad. 

BYD Seal oferă 40.500 Nm/grad, fapt ce permite din start dezvoltarea unui model cu o manevrabilitate de excepție, performanțe dinamice, confort, interior silențios și siguranță.

Un model cu o suspensie foarte bine setată. Cu o livrare a puterii lineară, chiar dacă vorbim despre un model cu două motoare, 530 CP și 3,8 secunde necesare pentru sprintul până la 100 km/h. Da, în modul sport poate fi ceva mai violentă în reacții, dar la limită mai ai un ajutor care se numește iTAC – control inteligent al distribuției cuplului motor. Sistemele clasice, când detectează pierderi ale aderenței, reduc cuplul motor trimis la roți. 

Sistemul din echiparea lui BYD Seal nu intervine doar atunci când detectează un drapaj, intervine activ pentru optimizarea calităților dinamice. Sistemul poate ajusta independent puterea trimisă la fiecare roată, până la nivelul în care aplică un cuplu negativ pentru a permite mașinii să urmărească trasa dictată de cel de la volan. L-am simțit cum lucrează pe anumite viraje unde a anulat intenția de subvirare, a ajutat mașina să pivoteze pe viraj.

Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
Citește și: BYD începe producţia de mașini la noua uzină construită într-o țară vecină României

Plecat la drum cu bateria la un nivel de 100%. Traseul a însemnat urcare cumulată a 8.030 metri și coborârea a 7.094 metri metri, 35% s-a rulat pe autostradă, iar 65% pe drumuri naționale și montane. După parcurgerea a 378 km am ajuns la o stație de încărcare OMV eMotion – partener Eurocharge 2025 cu 5% energie în baterie. După 38 minute petrecute la stație bateria a ajuns la un nivel de 69%.

Am ajuns la finalul zilei cu 26% grad de încărcare, și un consum mediu de 21,4 kWh/100 km rulați. Autonomia reală fiind în această zi de 385,5 km.

Preț mașină testată: 50.900 de euro cu TVA, prin BT Leasing: de la 640 de euro/lună

Partener principal: Schaeffler, încărcat de OMV eMotion, finanțat de BT Leasing de la Banca Transilvania, pus pe șosea de Michelin, tehnologizat de Server Config

În galeria foto veți găsi graficele pentru fiecare zi din tur cu toate datele relevante.

BYD Seal în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
