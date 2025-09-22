search
Luni, 22 Septembrie 2025
Mașina electrică care sfidează legile vitezei: 3.000 de cai putere și 496 km/h. YangWang U9 Xtreme a doborât toate recordurile

Publicat:

Chinezii au creat mașina electrică care sfidează legile vitezei. Noua hipermașină electrică YangWang U9 Extreme, dezvoltată de compania chineză BYD, a stabilit un record mondial de viteză, atingând 496,22 km/h pe circuitul Automotive Testing Papenburg din Germania.

Noua hipermașină electrică YangWang U9 Extreme FOTO: X
Noua hipermașină electrică YangWang U9 Extreme FOTO: X

În cadrul unui eveniment transmis online din Germania, de la Automotive Testing Papenburg, noua hipermaşină electrică a chinezilor de la BYD a atins o viteză maximă de 496.22 km/h.

Astfel, a depășit recordul anterior de 490,47 km/h deținut de Bugatti Chiron Super Sport 300+ .

YangWang U9 Extreme este echipată cu patru motoare electrice ce dezvoltă aproape 3.000 de cai putere și utilizează o platformă electrică de 1.200V, una dintre primele de acest tip din lume.

Ediția Xtreme prezintă componente aerodinamice îmbunătățite, inclusiv un aripă spate proeminentă, un splitter frontal și o caroserie revizuită, concepută pentru a maximiza forța de apăsare și stabilitatea la viteze mari, scrie insidechinaauto. 

În plus, U9 Xtreme este echipat cu anvelope personalizate, produse pentru a face față vitezelor de peste 500 km/h, cu centuri din fibră aramidică de rezistență ultra-ridicată, niveluri crescute de siliciu și un sistem de canale de drenaj al apei cu dublu strat, precum și o nouă formulă non-termoplastică care crește coeficientul de frecare cu peste 36% pentru a îmbunătăți aderența și manevrabilitatea.

Aceasta va fi produsă în doar 30 de exemplare, iar prețul nu a fost încă anunțat .

