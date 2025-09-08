BYD începe producţia de mașini la noua uzină construită într-o țară vecină României

Constructorul chinez de mașini BYD a anunțat luni că va începe anul acesta producția în serie în noua sa uzină construită într-o țară vecină României, argumentyând că „suntem în Europa pentru a rămâne”.

„Acest lucru arată că suntem în Europa pentru a rămâne”, a declarat Stella Li, vicepreședinta executivă a BYD, în timpul unei conferințe de presă la salonul auto de la München.

Primul model lansat pe piață va fi mașina electrică compactă Dolphin Surf.

Vestea vine în urma unui raport Reuters din iulie, conform căruia BYD lua în considerare amânarea producției de masă în Ungaria până în 2026 și exploatarea uzinei sub capacitatea maximă timp de cel puțin primii doi ani.

Declaraţia vine după ce Reuters anunţase că BYD a decis să amâne, pentru 2026, începutul producţiei de masă la noua uzină din Ungaria şi, cel puţin doi ani, această uzină va funcţiona sub capacitate.

În schimb, BYD va începe să producă mai repede decât se estima automobile electrice la noua sa uzină din Turcia, unde costurile cu mâna de lucru sunt mai mici, şi totodată îşi va depăşi cu mult planurile de producţie anunţate anterior pentru această uzină, au precizat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, scrie Agerpres.

Mutarea producţiei dinspre Ungaria spre Turcia va fi o veste proastă pentru Uniunea Europeană, care spera că tarifele pe care le-a impus la automobilele electrice "Made in China" vor aduce investiţii chineze şi locuri de muncă în sectorul manufacturier.

Fabrica de patru miliarde de euro pe care BYD o construieşte la Szeged, sudul Ungariei, va începe producţia de masă în 2026, dar în tot acel an va produce doar câteva zeci de mii de automobile, a dezvăluit una dintre sursele citate de Reuters. Asta ar însemna doar o mică parte din capacitatea iniţială de producţie, de 150.000 de vehicule, planificată de BYD. Ulterior, unitatea de la Szeged ar urma să ajungă la o capacitate maximă de producţie de 300.000 de unităţi pe an.

Oficial, BYD a informat că uzina de la Szeged va începe să funcţioneze în luna octombrie 2025, dar nu a spus în mod public când va demara producţia în regim de masă. Sursele citate de Reuters au mai dezvăluit că producţia la Szeged urmează să fie majorată în 2027, dar va fi în continuare sub capacitatea planificată.

În schimb, producţia la uzina de la Manisa, vestul Turciei, va depăşi cu mult obiectivul de 150.000 de unităţi planificat pentru 2027 şi BYD va majora şi mai mult producţia în 2028 la această uzină, au adăugat sursele.

BYD a decis să construiască o fabrică în Ungaria pentru a vinde automobile în Europa fără tarife. Toate automobilele pe care BYD le vinde în prezent în Europa sunt produse în China şi sunt vizate de tarifele impuse de UE la automobilele electrice chinezeşti importate. În cazul BYD, tarifele totale care se aplică automobilelor sale sunt de 27%.

O reorientare spre producţia mai ieftină din Turcia scoate în evidenţă provocările cu care se confruntă companiile chineze care vor să asambleze automobile în Europa pentru a evita tarifele la importuri, dar sunt nemulţumiţi de salariile mari şi costurile mari cu energie din Europa.

Turcia este de mult timp un hub de producţie cu costuri reduse pentru marii constructori auto, inclusiv Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai şi Renault. În luna martie a acestui an, Guvernul de la Ankara şi constructorul chinez Chery au anunţat că vor investi un miliard de dolari pentru a construi o uzină cu o capacitate de producţie de 200.000 de vehicule pe an.