Tricolorul abia revenit pe teren s-a „rupt” iar. Mircea Lucescu, îngrijorat înaintea partidelor cu Canada și Cipru

Publicat:

În luna septembrie, echipa națională de fotbal a României va disputa după partide: un meci amical cu Canada și o partidă oficială contra celor din Cipru, meci ce va conta pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Mircea Lucescu (Sportpictures) jpg

Mircea Lucescu, selecționerul tricolorilor, a transmis faptul că Valentin Mihăilă va fi indisponibil în următoarea lună, în contextul în care jucătorul a suferit o accidentare, în timpul unui antrenament.

Valentin Mihăilă a fost transferat, în cadrul celei mai recente perioade de mercato, la Rizespor, formație ce activează în campionatul din Turcia. Conform spuselor lui Lucescu, Mihăilă nu a reușit să se integreze în vestiarul noii formații.

Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze. Mihăilă s-a mutat la Rize și antrenorul lui Rize joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș!”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit digisport.ro.

„Dacă nu revine la echipă, nu-l pot convoca. Nu este corect!”

Această veste neașteptată pentru suporteri a venit cu doar o săptămână înaintea debutului tricolorilor în partida cu Cipru.

Mai mult, tehnicianul a oferit detalii suplimentare și despre situația lui Louis Munteanu. Dacă atacantul nu va reveni în lotul celor de la CFR Cluj, acesta va pierde convocarea la echipa națională, în ceea ce privește acțiunile din luna septembrie.

Dacă nu se întoarce la echipă, eu nu pot să-l convoc, pentru că nu ar fi corect. Se va întoarce. Nu e vorba de certat aici. Nici eu nu cunosc exact situația, ce a făcut ca el să ia această hotărâre, a mai spus Mircea Lucescu, conform aceleiași surse, referitor la faptul că golgheterul sezonului trecut din Superliga ar fi fugit de la echipă, din cauză că nu e lăsat să plece în străinătate.

Lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Programul grupei H din preliminariile CM 2026

6 septembrie

Austria – Cipru, ora 21:45

San Marino – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

9 septembrie

Bosnia și Herțegovina – Austria, ora 21:45

Cipru – ROMÂNIA, ora 21:45

9 octombrie

Austria – San Marino, ora 21:45

Cipru – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

12 octombrie

San Marino – Cipru, ora 16:00

ROMÂNIA – Austria, ora 21:45

15 noiembrie

Cipru – Austria, ora 19:00

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45

18 noiembrie

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45.

Sport

