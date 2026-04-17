Vinicius, probleme de inteligență: „Îi lipsește creierul”. Brazilianul, făcut praf de omul care a lucrat 20 de ani la Real

Real Madrid va vedea la televizor ultimele faze ale Ligii Campionilor, după ce a fost eliminată de Bayern în sferturile de finală. Spaniolii au pierdut cu 6-4 la general, dar au avut la îndemână calificarea, irosită din cauza ratărilor lui Vinicius și a eliminării lui Camavinga.

Cei doi au fost luați în colimator de fostul scouter al lui Real, Manolo Romero, care a lucrat 20 de ani la clubul madrilen. Brazilianul a fost ținta principală, fostul oficial spunând despre el că are probleme de inteligență și că îi lipsește creierul.

„Câte emisiuni am dedicat vorbind despre faptul că trebuie să lucreze la finalizare, că trebuie să lucreze la mentalitatea lor? Văd că creierul lui Vinicius nu funcționează. La asta trebuie să se lucreze. Aceasta este realitatea. În primul rând, trebuie să aducem jucători care au creier. M-am săturat de jucători fără creier care poartă cel mai faimos tricou din istoria fotbalului.

„Ce note aveau Vinicius și Camavinga la școală?”

Când eram la Espanyol, obișnuiam să îi verificăm pe copii la note. Vreau să văd, ce note avea Vinicius la istorie și geografie? Sau ce notă avea Camavinga (n.r. mijlocașul a luat roșu, moment în care s-a rupt jocul de la Munchen) la matematică? Să fie clar, vorbesc despre inteligența fotbalistică. Despre faptul că nu au modestia necesară de a lucra la chestiile la care mai au de lucrat. Vinicius nu are modestia de a recunoaște că e jalnic la finalizare”, a spus Manolo Romero în presa iberică.