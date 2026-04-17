Vinicius, probleme de inteligență: „Îi lipsește creierul”. Brazilianul, făcut praf de omul care a lucrat 20 de ani la Real

Real Madrid va vedea la televizor ultimele faze ale Ligii Campionilor, după ce a fost eliminată de Bayern în sferturile de finală. Spaniolii au pierdut cu 6-4 la general, dar au avut la îndemână calificarea, irosită din cauza ratărilor lui Vinicius și a eliminării lui Camavinga.

Vinicius a marcat 17 goluri în 47 de partide în acest sezon pentru Real. Fotom EPA EFE
Vinicius a marcat 17 goluri în 47 de partide în acest sezon pentru Real. Fotom EPA EFE

Cei doi au fost luați în colimator de fostul scouter al lui Real, Manolo Romero, care a lucrat 20 de ani la clubul madrilen. Brazilianul a fost ținta principală, fostul oficial spunând despre el că are probleme de inteligență și că îi lipsește creierul.

Câte emisiuni am dedicat vorbind despre faptul că trebuie să lucreze la finalizare, că trebuie să lucreze la mentalitatea lor? Văd că creierul lui Vinicius nu funcționează. La asta trebuie să se lucreze. Aceasta este realitatea. În primul rând, trebuie să aducem jucători care au creier. M-am săturat de jucători fără creier care poartă cel mai faimos tricou din istoria fotbalului.

„Ce note aveau Vinicius și Camavinga la școală?”

Când eram la Espanyol, obișnuiam să îi verificăm pe copii la note. Vreau să văd, ce note avea Vinicius la istorie și geografie? Sau ce notă avea Camavinga (n.r. mijlocașul a luat roșu, moment în care s-a rupt jocul de la Munchen) la matematică? Să fie clar, vorbesc despre inteligența fotbalistică. Despre faptul că nu au modestia necesară de a lucra la chestiile la care mai au de lucrat. Vinicius nu are modestia de a recunoaște că e jalnic la finalizare”, a spus Manolo Romero în presa iberică.

Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
digi24.ro
image
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
gandul.ro
image
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
mediafax.ro
image
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști, condamnat cu suspendare: ce au descoperit procurorii germani despre armele lor
fanatik.ro
image
Hidroelectrica a fost pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privați, acuză vicepremierul Oana Gheorghiu: „Cine spune că ne vindem țara e ticălos”
libertatea.ro
image
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt parlamentar!”. Reacția MApN
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
digisport.ro
image
FOTO Întreaga lume se uită spre România: Descoperirea care zguduie istoria – o mega-structură de 6.000 de ani arată că oamenii trăiau fără lideri
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
"Lista ruşinii", publicată de ANAF la trei luni. Cine sunt românii care vor apărea pe ea
observatornews.ro
image
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
cancan.ro
image
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
E bine să ții bani la saltea în vreme de criză? Ce spun specialiștii în finanțe despre cash
playtech.ro
image
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost intervenţia chirurgicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Decizia care promite rezolvarea crizei din justiția română. Când se vor vedea efectele: „Un mesaj pe care îl așteptam de ani de zile”
ziare.com
image
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD: Bolojan „omul străinilor”. Ne vindem sau nu țara dacă listăm companiile de stat la bursă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Rusia amenință mai multe țări NATO. Moscova condamnă ajutorul dat Ucrainei
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
