Vila lui Mircea Lucescu din Capitală, luată cu asalt de oameni ai străzii. Au fost plătiți ca să părăsească locuința

De-a lungul carierei sale, Mircea Lucescu a acumulat o avere considerabilă, pe care a diversificat-o prin investiții în domenii precum asigurările, turismul și sectorul imobiliar.

Printre proprietățile sale s-a numărat și o vilă situată într-o zonă centrală a Bucureștiului, achiziție care avea să îi creeze însă o situație neobișnuită.

Imobilul, aflat în apropiere de Piața Romană, fusese abandonat înainte de cumpărare și ajunsese să fie ocupat de persoane fără adăpost. Deși experiența lui în investiții imobiliare fusese una de succes până atunci, această proprietate i-a pus probleme neașteptate.

Pentru a elibera clădirea și a o putea valorifica, Lucescu a ales o soluție neconvențională: le-a oferit bani celor care locuiau acolo pentru a părăsi spațiul. Vila, estimată la aproximativ un milion de euro datorită poziționării excelente, a putut astfel să fie recuperată și restaurată.

„Am plătit oamenii străzii să iasă din casă!”

Conform Cancan, imobilul a fost în cele din urmă eliberat de persoanele fără adăpost, iar ulterior au fost obținute aprobările necesare pentru demolare. Deși existau planuri clare pentru ridicarea unei noi construcții, lucrările nu au avansat semnificativ, iar terenul a rămas, până în prezent, neamenajat.

„Am plătit oamenii străzii să iasă din casă, am trimis pe cineva să le dea bani. Nu îi înţeleg nici pe ei cum stăteau în mizeria aia. Acum, aştept de mai bine de un an o autorizaţie să pot să demolez tot, pentru că am cumpărat tot ce este în curtea aia.

Zona este una prea frumoasă pentru a păstra ruinele alea. Nu m-am hotărât ce vreau să fac acolo, iau în calcul toate posibilităţile!”, a afirmat Mircea Lucescu, în urmă cu mulți ani, conform sursei menționate anterior.

S-a mai stins o legendă

Mircea Lucescu a decedat pe data de 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București. Trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost adus pe Arena Națională, acolo unde, timp de două zile (miercuri și joi), suporteri, jucători, oficiali și mari reprezentanți ai fotbalului național și internațional au fost prezenți pentru a-l omagia pe cel mai titrat antrenor din istoria României.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, astăzi, 10 aprilie, unde slujba de înmormântare va începe de la ora 10:00. Înhumarea va avea loc la Cimitrul Bellu, începând cu ora 13.00, precedată de onoruri militare.