Video Moment emoționant la Arena Națională: galeria Dinamo i-a scandat pentru ultima oară numele lui Mircea Lucescu. Fiul marelui antrenor, în lacrimi

Galeria echipei Dinamo a produs un moment emoționant joi, 9 aprilie, la Arena Națională, la catafalcul lui Mircea Lucescu, scandându-i numele.

„Mircea Lucescu”, au scandat suporterii, așa cum se vede în imaginile publicate pe rețelele de socializare, iar Răzvan Lucescu s-a arătat vizibil emoționat de moment.

De asemenea, ei au afișat un banner în tribună: „Il Luce - simbol al respectului şi al unei minți sclipitoare, mentor şi reper pentru generațiile viitoare”.

În exteriorul stadionului, un alt grup de suporteri a scandat: „Mircea Lucescu! Te vom iubi mereu!”

Mircea Lucescu a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani, după ce fusese internat la Spitalul Universitar de Urgență București. Marele antrenor va fi înmormântat pe 10 aprilie, la Cimitirul Bellu.

Istoria lui Mircea Lucescu la Dinamo este una îndelungată, începută în anii ’60. A fost legitimat la Școala Sportivă 2 București, unde activează doi ani, după care se transferă la Dinamo București în 1963.

Aici joacă doi ani, timp în care debutează și în Divizia A (21.06.1964, Dinamo - Rapid, 5-2), după care este împrumutat doi ani în divizia B la Știința București (devenită ulterior Sportul Studențesc). Revine apoi la Dinamo unde joacă până în 1977.

A fost cel mai în vârstă jucător care a jucat în Divizia A, reușind această performanță la vârsta de 45 de ani, pentru Dinamo, într-un meci împotriva echipei Sportul Studențesc din 16 mai 1990, în care s-a trecut pe foaia de joc și a intrat în minutul 76, driblând astfel suspendarea de trei luni dată de federație pentru folosirea unor jucători convocați la națională.

A antrenat apoi pe Dinamo București (din 1986), formație cu care a câștigat un titlu național (1989-1990) și două Cupe ale României (1985-1986 și 1989-1990), obținând și o calificare în semifinalele Cupei Cupelor (1990).