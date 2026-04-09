Cel mai bogat om din Ucraina, mesaj emoționant la sicriul lui Mircea Lucescu: „Sunt aici astăzi pentru a-mi lua rămas bun de la un prieten”

Ajuns la Arena Națională, unde a fost depus sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu, miliardarul Rinat Ahmetov a declarat că a venit să-și ia rămas-bun de la un prieten apropiat, pe care îl respecta enorm și pe care îl consideră o mare pierdere pentru fotbalul românesc și ucrainean.

„Eu sunt aici astăzi pentru a-mi lua rămas bun de la un prieten. E o mare tragedie pentru suporterii ucraineni și români, precum și de la toate echipele pe care le-a antrenat.

Îmi amintesc când am cucerit Cupa UEFA, era fericit că a putut să fluture drapelul României în fața întregii lumi. De aceea eu cred că trebuie să fiți mândri cu toții că ați avut un asemenea antrenor.

Noi am început să lucrăm împreună, împărțeam bucuria și durerea împreună și am devenit prieteni.”

Spune că a „respectat viziunile lui și filozofia sa vizavi de fotbal”.

„A avut o viață fericită, nu putea fără muncă și a plecat dintre noi tot de pe terenul de fotbal. Pot să vorbesc o oră și tot nu cuprind toate momentele împreună. Să vă spun ceva: el m-a învățat să beau vin. Până să vină și să semneze contractul cu Șahtior, eu nu băusem deloc vin. Iar eu l-am învățat să cânte karaoke. Nu ne prea ieșea, dar încercam.

Familia lui îmi este foarte apropiată, sunt toți în sufletul meu. Doamna Neli este o doamnă modestă, elegantă și foarte frumoasă femeie.

Cu Răzvan m-am întâlnit mai rar, dar se vede că e pe un drum bun. Are cu un trofeu mai mult decât Mircea, la aceeași vârstă. A luat cele mai bune calități omenești de la Mircea. Sunt sigur că va ajunge foarte sus.”

Ahmetov a mai spus că Lucescu a mai avut o problemă de sănătate, amintind că, acum 17 ani, a fost operat.

„A mai avut o problemă de sănătate. Acum 17 ani, am adus chirurgii de la Kiev, a fost operat, iar toată noaptea am umblat în jurul spitalului. A fost un moment care ne-a apropiat. Am fost aici și după accidentul cu tramvaiul. Am venit să-l ajut să treacă peste acel moment.”

„Sunt trist, primiți condoleanțele mele”, a spus Rinat Ahmetov, înainte să urce în limuzină.

Rinat Ahmetov a sosit la Arena Națională la ora 17.20 și a coborât din limuzină abia după ce circa 15 bodyguarzi au asigurat perimetrul. După ce și-a luat adio de la Mircea Lucescu, a mers braț la braț pe Neli Lucescu, urcând la salonul oficial al stadionului.

Miliardarul ucrainean a colaborat cu Mircea Lucescu între 2004 și 2016, timp în care echipa patronată de el și antrenată de român a câștigat 22 de trofee interne și internaționale. La clubul său de fotbal au fost legitimați mai mulți jucători români printre care Flavius Stoican, Ciprian Marica, Marian Aliuță sau Răzvan Raț, veniți pe filiera Ioan Becali.

Mircea Lucescu a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani, după ce fusese internat la Spitalul Universitar de Urgență București. Ceremoniile funerare includ un priveghi deschis publicului la Arena Națională, iar înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.