Vila de lux a lui Novak Djokovic, un refugiu exclusivist pe malul lacului. Cât costă o noapte de cazare în paradisul rezervat doar celor cu bugete uriașe

De-a lungul carierei sale impresionante, Novak Djokovic nu s-a remarcat doar pe terenul de tenis, ci și prin alegerile inspirate făcute în afara sportului.

Una dintre investițiile care atrage imediat atenția este vila de lux pe care o deține în Serbia. Proprietatea se află pe malul lacului Pavlovac, într-o zonă exclusivistă, iar prețul unei nopți de cazare este unul foarte ridicat, inaccesibil pentru majoritatea oamenilor. Explicația este însă simplă: luxul, locația și experiența oferită sunt la cel mai înalt nivel.

Novak Djokovic a avut grijă să facă investiții

Una dintre cele mai spectaculoase investiții ale sportivului este vila situată la circa 70 de kilometri de Belgrad. Nu doar confortul justifică prețul ridicat, ci și peisajul deosebit. Vila poate găzdui până la 16 persoane și dispune de 8 dormitoare elegante și 15 băi.

Interiorul include un living generos, dominat de un șemineu care creează o atmosferă caldă și rafinată, fiind considerat punctul central al întregii case. De asemenea, oaspeții au la dispoziție o bucătărie profesională, complet echipată, ideală pentru preparate culinare sofisticate.

O singură noapte de cazare la locația de lux pornește de la 15.000 de euro

Camerele sunt amenajate cu atenție la detalii și oferă liniște, confort și un aer exclusivist. Vila dispune și de o zonă de wellness, unde oaspeții se pot relaxa complet. Printre facilități se numără un bar, o cameră de jocuri și o sală de fitness.

În plus, proprietatea include o piscină interioară, o sală de masaj, o saună și chiar o cramă de vinuri. Nici spațiul exterior nu este mai prejos: există o piscină în aer liber, o terasă spațioasă, terenuri de tenis și grădini generoase, perfecte pentru plimbări sau activități recreative.

Conform publicației Forbes, averea lui Novak Djokovic este estimată la aproximativ 29,6 milioane de dolari. Tenismenul a câștigat 24 de titluri de Grand Slam și o medalie olimpică, iar performanțele sale l-au plasat constant în top 5 cei mai bine plătiți jucători de tenis din lume.