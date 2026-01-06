Australian Open 2026, ediție istorică. Premiul de 23.000 de euro pentru simpla prezență în calificări

2026 va fi o ediție istorică a Australian Open. Pentru prima dată, va exista un spectacol de deschidere pentru a da startul turneului, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) va viza câștigarea celui de-al treilea titlu consecutiv, iar spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) va viza finalizarea Grand Slam-ului în carieră (să câștige de cel puțin o dată cele patru mari turnee).

Mai presus de toate, vor fi puse în joc cele mai bănoase premii în bani din istoria evenimentului. Primul Slam al anului va depăși pentru prima dată pragul de 100 de milioane de dolari australieni. Mai exact, 111,5 milioane de dolari australieni, mai exact (64 de milioane de euro), cu 16% mai mult decât anul trecut și o creștere de 10% a câștigurilor pentru toți jucătorii, atât la simplu, cât și la dublu. „Această creștere reprezintă angajamentul nostru de a sprijini carierele în tenis la toate nivelurile”, explică Craig Tiley, CEO-ul Tennis Australia.

Organismul australian de tenis a ridicat nivelul an de an prin investiții și inițiative (premiile în bani pentru evenimentele de calificare au crescut cu 55% din 2023) și depune eforturi pentru a oferi un sprijin concret profesioniștilor, concentrându-se pe sezonul estival australian, vârful tenisului din Australia.

În această ediție din 2026, premiile în bani pentru câștigători și finaliști vor crește și ele în mod corespunzător, stabilind un nou record: cei care câștigă primul turneu major al sezonului, atât la simplu masculin, cât și la simplu feminin, vor primi aproximativ 2,4 milioane de euro. Este o sumă semnificativ mai mică decât suma de 3,5 milioane de euro câștigată de Sinner la Wimbledon, în 2025. Dar, reprezintă totuși un semnal important pentru Grand Slam-ul australian, cu o creștere de 19% față de anul trecut (campionii Jannik și Madison Keys au câștigat 2,1 milioane de euro în 2025). Cei care pierd în finală vor primi o creștere de 14%, cu un fond de premiere de 1,2 milioane de euro.

Beneficiarii acestei creșteri vor fi nu doar jucătorii de top, care ating etapele finale ale turneului, ci și cei aflați la baza piramidei. „Această investiție consolidează fundamentele tenisului”, explică Tiley, „asigurând sănătatea pe termen lung și creșterea comercială a sportului. Prin sprijinirea jucătorilor de la toate nivelurile, creăm un grup de talente mai larg și povești mai captivante pentru fani”. Comparativ cu 2025, premiile în bani pentru rundele de calificare vor crește, de asemenea, cu 16%: aproximativ 23.000 EUR pentru cei care se opresc în prima rundă de calificare, 32.000 EUR pentru a doua rundă și 48.000 EUR pentru cei care rămân la o victorie de tabloul principal. Cei eliminați în primul tur vor primi o creștere de 14%, adică 86.000 EUR.

Tennis Australia a alocat 135 de milioane de dolari australieni evenimentului, inclusiv inițiative privind sustenabilitatea și logistica, în principal pentru transportul jucătorilor. După cum explică Tiley: „Ne asigurăm că tenisul profesionist este sustenabil pentru toți jucătorii”. În tragerea la sorți principală, de la semifinaliști încolo (718.000 € pentru cei care ajung în finală), creșterile sunt toate de 13 și 14%. Cei care ajung în sferturile de finală vor primi 430.000 €, în timp ce cei care pierd în optimile de finală vor primi 275.000 €. În cele din urmă, pentru turul al treilea și al doilea, creșterea va fi de 13%: 180.000 €, o sumă mai mare decât Roland Garros 2025, respectiv 129.000 €. Aceste creșteri araată că, fără premiul câștigătorilor, Australian Open este în concordanță cu premiile în bani oferite de celelalte trei turnee de Slam. Clasamentul premiilor în bani oferite este condus de US Open, cel mai bogat turneu major din tenis.