Filipe Coelho s-a prezentat în fața oltenilor. Portughezul le-a tăiat „aripile” celor de la Universitatea Craiova

Filipe Coelho (45 de ani) a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor principal al Universității Craiova. Spre deosebire de Mirel Rădoi (44 de ani), care promisese titlul în acest sezon, portughezul nu s-a aruncat la cuvinte mari.

Antrenorul lusitan a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire. Coelho a dezvăluit că a urmărit multe jocuri ale formației din Bănie, înainte de a ajunge în România, și, întrebat despre obiectiv, a oferit un răspuns evaziv.

„Mă simt foarte fericit, sunt foarte motivat să fiu într-un club așa mare ca Universitatea Craiova. Împreună, sper să construim ceva special pentru această echipă. Avem nevoie să fie toți alături de noi, pentru a fi mult mai puternici împreună.

Mi-am făcut temele, știu că a fost o echipă foarte bună în anii 80, cred că se numea Craiova Maxima. Au jucat împotriva celor de la Benfica în semifinalele cupelor europene. În ultimii ani, s-au investit mulți bani pentru a deveni din nou campioni. Am urmărit multe meciuri, pentru a cunoaște jucătorii, echipa, orașul, atmosfera, toate lucrurile. E parte din munca noastră, ca antrenori.

În legătură cu staff-ul, lucrăm la asta. În următoarele zile, vom face anunțul. Obiectivul e să lucrăm în fiecare zi cu multă motivație. Nu voi lucra singur, cum am mai spus, trebuie să fim toți împreună, jucători, conducători, suporteri.

Nu pot să promit așa ceva (n.r.- câștigarea titlului). Ceea ce pot să promit e că vom munci în fiecare zi, vom da totul pentru a câștiga meciul următor și vedem ce va fi la final. (n.r.- cum se simte când un antrenor trebuie să continue munca predecesorului?) În zilele noastre, se întâmplă des. Ceea ce trebuie să fac este să păstrez lucrurile bune și să încerc să implementez noi idei, ca să ating obiectivele.

Am văzut multe meciuri ale Craiovei, nu vorbesc despre jucători la nivel individual. E o echipă cu mult talent, jucători buni, un mix între jucători tineri și cei mai experimentați și chiar cred că putem construi ceva foarte important împreună”, a declarat Coelho, în cadrul conferinței de presă.

La un moment dat, tehnicianul portughez a primit o întrebare care l-a pus în dificultate: „Ce veți face dacă patronul va încerca să vă impună primul 11?”. Se știe că Mihai Rotaru se amenstecă în „ciorba” antrenorilor.

„Să mi se întâmple mie asta? Nu mi se va întâmpla! Patronul, antrenorul și Mario (n.r.- Felgueiras) suntem în aceeași barcă, trebuie să mergem împreună în aceeași direcție. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Ne gândim la lucruri... Dar de ce mă întrebați chestia asta? Nu am răspuns, mă gândesc la munca mea”, a răspuns Filipe Coelho, vizibil încurcat.

Ultimul post de antrenor principal al lui Coelho a fost la Vilafranquense, de care s-a despărțit în decembrie 2017, adică în urmă cu aproximativ 8 ani. Ulterior, a fost secundul lui Paulo Bento la Dangdai și naționalele din Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.

Antrenorul portughez o preia pe Universitatea Craiova de pe locul 4 în SuperLiga, cu 29 de puncte, la distanță de 6 puncte de liderul Rapid. Următorul meci al oltenilor este împotriva celor de la FC Argeș, în deplasare.