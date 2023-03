Victorie surpriză la Indian Wells: Sorana Cîrstea a trecut de numărul 5 WTA

Sorana Cîrstea dovedește încă o dată că este în plină formă, reușind să o învingă pe Caroline Garcia (locul 5 mondial), în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 7-5.

"Nu am câștigat niciodată împotriva ei până acum. Știam ca e agresivă, știam că e în formă, înseamnă mult pentru mine că am reușit victoria. Am avut un presezon bun, m-am antrenat alături de Thomas Johansson și am simțit că joc bine, chiar dacă rezultatele nu au venit până acum, dar e un antrenor extraordinar. Le mulțumesc mult fanilor români care au venit azi să mă susțină, a fost extraordinar să îi am alături, cu inimile lor mari".

Tenismena română a reușit astfel o performanță extraordinară, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells.

Sorana, care a fost încurajată de mulți români la Indian Wells, va juca în turul următor fie cu liderul mondial Iga Swiatek, fie cu "românca" Emma Răducanu.