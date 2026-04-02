Victoria și David Beckham și-au disperat vecinii de la țară cu luminile de la vila lor: „Aici nu este Miami”

Victoria și David Beckham și-au înfuriat vecinii. Cuplul s-a aflat în centrul unui nou scandal, iar de data aceasta nu este vorba despre fiul lor, Brooklyn, sau de nora lor, Nicola Peltz.

Dorința cântăreței și a fostului fotbalist de a-și înfrumuseța vila deținută în mediul rural englezesc a stârnit revolte la adresa vecinilor care le-au transmis: „Aici nu este Miami”!

Great Tew este un mic sat din Cotswolds, lângă Chipping Norton, în Oxfordshire. Un paradis luxos, cu doar 156 de locuitori, care pare a fi decorul ideal pentru un film sau un serial TV de Agatha Christie, un loc înghețat în timp, cu o atmosferă de basm, misterioasă.

David (50 de ani) și Victoria Beckham (51 de ani) au achiziționat o proprietate în zonă în decembrie 2016, renovând un complex de clădiri agricole abandonate, cu un iaz adiacent. Potrivit unor surse, cuplul a cheltuit aproximativ 6,15 milioane de lire sterline pentru a modela acest colț de paradis în mediul rural englezesc.

De-a lungul anilor, familia Beckham a transformat vechile clădiri într-o vilă de lux cu un teren de fotbal și un lac artificial. Proprietatea a fost, de asemenea, subiectul unui documentar despre familie, lansat în 2023 pe Netflix.

Ceilalți locuitori bogați ai zonei au tolerat inițial în tăcere sosirea acestor vecini intruzivi, dar decizia de a instala lumini în jurul lacului lor artificial a fost picătura care a umplut paharul, stârnind proteste publice din partea locuitorilor locali.

James Worthington, unul dintre vecini, a declarat pentru BBC că proiectul propus de familia Beckham părea mai potrivit pentru Miami sau Florida decât pentru mediul rural englezesc. Locuitorii cred că luminile familiei Beckham ar risca să devină o pacoste pentru oameni, ar fi dăunătoare pentru fauna locală și, mai presus de toate, ar face imposibilă bucuria de a privi cerul noaptea și ar tulbura liniștea peisajului rural englezesc.