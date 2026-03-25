Scandalul din familia Beckham ar putea deveni documentar pe Hulu. Legăturile socrului mic cu platforma deținută de Disney

Fiul lui David și al Victoriei Beckham, Brooklyn, ar fi primit o ofertă generoasă de la Hulu, o platformă deținută de Disney, pentru a vorbi despre certurile avute cu părinții într-un serial documentar, arată Daily Mail.

După postările de pe Instagram, conflictul din familia Beckham ar putea fi transformat într-un documentar, deși întreaga poveste ar fi spusă doar din perspectiva lui Brooklyn și a soției sale, Nicola Peltz, cu care locuiește în prezent în Statele Unite.

Dincolo de rivalitatea familială, ar putea apărea o bătălie între platforme, având în vedere că un serial documentar despre Victoria Beckham a fost lansat pe Netflix acum câteva luni. Interesant este că, până în 2024, Nelson Peltz, tatăl Nicolei, a fost acționar Hulu și a încercat să preia platforma, înainte ca aceasta să fie deținută în totalitate de Disney.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz ar fi dispuși să accepte oferta, conform relatărilor presei britanice și americane, parțial pentru a demonstra că nu sunt sub controlul bogatei familii Peltz și că își pot lua propriile decizii. Cu toate acestea, se pare că Brooklyn dorește ca povestea să se concentreze în principal pe gătit și pe rețetele sale, mai degrabă decât pe conflictul familial. Hulu, pe de altă parte, ar dori să concentreze documentarul pe relația sa cu părinții săi, David și Victoria Beckham.

Criza familiei Beckham a izbucnit la începutul anului 2026, când Brooklyn a postat un mesaj lung pe Instagram împotriva părinților săi, detaliind ani de certuri, umilințe și control obsesiv asupra familiei pentru a proiecta imaginea unei familii unite și iubitoare. Tânărul, model și aspirant la titlul de bucătar, a spus tot adevărul său. „Pentru prima dată în viața mea, mă apăr”, a precizat el. „Ani de zile, ne-am dat peste cap pentru a fi alături și a susține fiecare prezentare de modă, fiecare petrecere și fiecare eveniment de presă, pentru a etala o familie perfectă”, a spus acesta, argumentând că părinții săi prioritizează brandul lor în detrimentul celor dragi. Brooklyn Beckham a cerut să nu fie contactat de părinții, frați sau alți membri ai familiei sale.

Conform relatării lui Brooklyn Beckham, relația lor s-a deteriorat odată cu sosirea Nicolei Peltz în viața sa. Au ieșit apoi la iveală detalii din culise legate de căsătoria lor, cum ar fi refuzul mamei sale de a-i face rochia de mireasă sau un dans pe care Victoria l-ar fi interpretat în timpul recepției, care i-a stânjenit pe toți.

„Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, au încercat să mă forțeze să renunț la drepturile asupra numelui meu, ceea ce ar avea repercusiuni pentru mine și viitorii mei copii. Au insistat să semnez înainte de nuntă, deoarece atunci termenii acordului ar intra în vigoare. Refuzul meu le-a afectat câștigurile”, a adăugat Brooklyn Beckham.

În paralel, soția sa, Nicola Peltz, a vorbit într-un interviu acordat revistei Elle Spain despre liniștea familiei sale, atacând indirect scandalul din familia Beckham. Ea a explicat cum părinții ei îl consideră pe Brooklyn ca pe propriul fiu, iar frații lui joacă adesea fotbal cu soțul ei și a descris un Brooklyn cu o inimă de aur, care o liniștește atunci când este prea dură cu ea însăși.