David și Victoria Beckham, devastați. Fiul lor, Brooklyn, comunică cu ei doar prin avocați

Lucrurile au luat-o razna în familia Beckham, încă de acum 3 ani. Brooklyn, băiatul de 26 de ani a celebrului cuplu David - Victoria refuza să comunice cu părinții săi, fără avocații săi. Mai mult, acesta a rupt toate legăturile cu frații săi.

Motivele invocate de Brooklyn, dezvăluite de apropiații familiei Beckham, sunt copilărești în accepțiunea oamenilor de rând. Totuși, The Mirror scrie că tânărul a luat această decizie ”pentru a-și proteja sănătatea mintală”, deoarece se presupune că a fost afectat negativ de mama și tatăl său care au distribuit fotografii cu el pe rețelele de socializare și l-au etichetat în postări.

Brooklyn Beckham le-ar fi spus prietenilor apropiați că ar fi apreciat ca încercările de împăcare să fie efectuate în privat și nu în ochii publicului. Băiatul cel mare al fostului fotbalist englez le-a trimis inițial o scrisoare oficială părinților săi după ce cererile lui să înceteze cu postările pe rețelele sociale i-au fost ignorate.

Cu toate acestea, Victoria Beckham a „apreciat” una dintre fotografiile fiului ei, ba mai mult, fosta cântăreață și actualul patron al clubului Inter Miami au mai distribuit o fotografie cu Brooklyn de când era mai mic, făcută în timpul sărbătorilor de Crăciun. Băiatul a luat foc, și-a blocat părinții pe rețelele de socializare și le-a transmis că vor comunica doar prin intermediul avocaților.

„David Beckham a fost informat să vorbească cu el prin intermediul [firmei de avocatură] Schillings. Aceasta este singura modalitate prin care mai pot comunica”, a dezvăluit o sursă a celor de la The Mirror.

Ruptura din familia Beckham s-a produs în urmă cu 4 ani, când Brooklyn s-a căsătorit cu Nicola Peltz, o actriță și regizoare nu pe placul părinților săi. De atunci, relațiile s-au deteriorat, tânărul refuzând să participe în luna mai a anului trecut la petrecerea dată de tatăl său la împlinirea a 50 de ani și ștergându-și tatuajul făcut în cinstea mamei sale. El a rupt legăturile și cu frații săi, Cruz și Romeo.