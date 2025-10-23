search
Joi, 23 Octombrie 2025
Universitatea Cluj l-a prezentat pe urmașul lui Sabău pe banca tehnică. Ardelenii și-au luat tot un antrenor „așezat”

Dat afară de Rapid pentru neîndeplinirea obiectivului, antrneorul italian Cristiano Bergodi, 61 de ani, este readus în România să o scoată pe Universitatea Cluj din a doua partea a clasamentului. Bergodi îl înlocuiește pe Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), care și-a dat demisia.

Cristiano Bergodi este un bun cunoscător al campionatului
Cristiano Bergodi este un bun cunoscător al campionatului

Italianul, care a seamănă cu fostul antrenor prin faptul că este calm și respectuos, a semnat un contract valabil până în 2026, anunță contul oficial de Facebook al ardelenilor.

Cu 14 puncte după 13 etape, U Cluj se află pe locul 10, imediat deasupra vicecampioanei CFR CLuj și a campianei FCSB ambele cu câte 13 puncte.

Născut la Bracciano, o comună din provincia Lazio, în 14 octombrie 1964, Cristiano Bergodi a făcut primii pași în fotbal la juniorii lui Lazio și a continuat în academia ale celor de la Pescara, pentru care a și debutat în fotbalul mare, în liga a doua a fotbalului italian, în stagiunea 1984-1985.

Fundaș central de meserie, Bergodi a evoluat pentru Pescara timp de cinci sezoane, dintre care trei în Serie B și două în Serie A, bifând nu mai puțin de 114 meciuri în tricoul alb-albastru, reușind și patru goluri. Evoluțiile sale le-au atras atenția celor de la Lazio, care l-au transferat în vara anului 1989, iar Bergodi nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a se adapta, jucând în 34 de meciuri în toate competițiile în primul sezon pentru „biancocelesti”.

A fost doar prima dintre cele șapte stagiuni petrecute de Bergodi în capitala Italiei, totalizând 186 de prezențe în tricoul lui Lazio, unde a purtat inclusiv banderola de căpitan.A urmat transferul la Padova, penultima echipă din cartea sa de vizită, ca fotbalist. S-a retras în 2000, după o scurtă experiență în Malta, la Sliema Wanderers.

Bergodi și-a început cariera în antrenorat la Imolese (2002-2003) și Sassuolo (2003-2004), iar în vara lui 2004 a devenit secund al echipei la care și-a petrecut cea mai mare parte din perioada de fotbalist, Lazio. A ocupat aceeași poziție și la Lecce, urmând ca, din noiembrie 2005, să bifeze prima experiență în România, ca antrenor principal la FC Național. Impactul italianului s-a simțit imediat la clubul bucureștean, care a terminat pe locul 6 în prima ligă și a jucat o finală de Cupa României, pierdută în fața celor de la Rapid București (0-1), rămânând până azi singura finală pierdută de Bergodi din postura de antrenor.

La finalul sezonului, a părăsit-o pe FC Național, iar pentru Bergodi au urmat mandate la CFR, Rapid, Politehnica Iași și Steaua București. Alături de Rapid, Bergodi a cucerit primul său trofeu ca antrenor, triumfând în Supercupa cu Dinamo, unde „vișiniii” s-au impus la loviturile de departajare, după ce tabela a arătat 1-1 la capătul celor 120 de minute.

După 76 de meciuri în două mandate la Modena, 15 partide la Pescara și alte 20 de meciuri la Brescia, tehnicianul din peninsulă s-a întors în România în primăvara lui 2015, pentru al doilea mandat pe banca giuleștenilor, urmat de 15 meciuri pe banca celor de la ASA Târgu Mureș.

A revenit în țara natală pentru a-i pregăti, din nou, pe cei de la Modena, însă oferta de la Voluntari a consemnat reîntoarcerea sa în România. Din noiembrie 2018 până în ianuarie 2020, a strâns 49 de meciuri ca antrenor al ilfovenilor, patru luni mai târziu semnând cu Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi a semnat cu Sepsi în toamna lui 2021, iar în primul sezon la formația covăsneană a cucerit din nou Cupa României, într-o finală cu fosta sa echipă, FC Voluntari (2-1).Stagiunea 2022-2023 a fost aproape perfectă pentru Bergodi și Sepsi și a început cu un alt trofeu, Supercupa României, adjudecată 2-1 cu CFR Cluj. Stagiunea a continuat cu calificarea în play-off-ul Superligii și „apărarea” trofeului Cupei României, în urma finalei de la Sibiu împotriva Universității Cluj, câștigată după loviturile de la departajare.

După plecarea de la Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi a preluat banca Rapidului pentru a treia oară în august 2023, unde a stat pe bancă în 37 de partide și a obținut calificarea în play-off-ul sezonului 2023-2024 de pe poziția secundă.

Staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj îi cuprinde pe Luigi Ciarlantini, Eugeniu Cebotaru, ambii antrenori secunzi, Eugen Cătalin Anghel - antrenor cu portarii, Flavius Nistor - preparator fizic.  

Nigerian în Ardeal

U Cluj lucrează și la lot. Echipa și-a asigurat serviciile tânărului jucător nigerian Raji Ayomide (19 ani), a anunțat gruparea ardeleană, miercuri seara, pe site-ul său oficial.

Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

Fotbalistul poate evolua și pe postul de fundaș central. Raji Ayomide a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din Nigeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

Atât Raji Ayomide, cât și atacantul Taiwo Quadri Olakunle (19 ani), care a semnat un contract cu clubul săptămâna trecută, au fost remarcați de către reprezentanții Universității Cluj la un trial organizat în Nigeria.

