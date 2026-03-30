Meseria practicată de selecționerul naționalei de fotba a Bosniei. Sergej Barbarez a făcut bani de pe urma cărților

Fost atacant în Bundesliga, Sergej Barbarez (54 de ani) este selecționerul naționalei de fotbal a Bosniei și Herțegovina. Antrenorul este socotit un strateg pe teren, dar în afara lui, iar Italia tremură, înaintea duelului de mâine seară.

Contra Squadrei Azzurra, care așteaptă de 12 ani o calificare la Mondiale, Barbarez va încerca să califice Bosnia la turneul final.

Își va folosi cunoștințele nu doar ca fost jucător cu o carieră de succes în Bundesliga (ca atacant, a jucat pentru Hannover, Union Berlin, Rostock, Borussia Dortmund și Bayer Leverkusen), dar și ca jucător de poker, fiind un bun cunoscător al strategiilor.

Antrenorul bosniac a fost jucător profesionist, un detaliu mai puțin cunoscut publicului. El s-a dedicat acestei activități după ce și-a încheiat cariera de fotbalist (ca și suedezul Thomas Brolin, de altfel), jucând chiar și în circuitul World Series. Se întâmplat acum un deceniu.

Barbarez a terminat competiția pe un onorabil loc 19. Rolul de antrenor principal al naționalei l-a preluat abia în 2024.

Baraje pentru Mondial - zona Europa

Marți

Bosnia și Herțegovina - Italia 21:45

Cehia - Danemarca 21:45

Kosovo - Turcia 21:45

Suedia - Polonia 21:45