Tensiune înaintea barajului pentru Mondiale Bosnia - Italia. Un spion ar fi fost depistat la antrenamentul gazdelor

Un soldat italian a fost surprins filmându-i pe Edin Dzeko și pe coechipierii săi la antrenamentul de înaintea meciului de fotbal Bosnia - Italia, programat astă-seară, la Zenica.

După identificarea acestuia, a izbucnit scandalul. Federația Bosniacă de Fotbal acuză Italia de spionaj. În timpul sesiunii de antrenament dinaintea meciului, securitatea bosniacă a surprins un intrus îmbrăcat în camuflaj filmând ședința tehnică mult peste cele 15 minute deschise publicului.

După ce l-au oprit și l-au identificat, adevărul a ieșit la iveală: era un soldat italian staționat în Bosnia în numele misiunii coordonate de Uniunea Europeană (EUFOR) în Balcani.

Presa bosniacă a arătat imediat cu degetul spre federația italiană: „Este un spion trimis să studieze planurile noastre”. Federația italiană susține că nu știe nimic despre subiect. Intrusul avea pașaport italian, dar s-a descoperit ulterior că se afla întâmplător în Butmir (Sarajevo) și filmase sesiunile de antrenament în scop personal.

Bosnia a trimis totuși un protest către EUFOR, care a confirmat lipsa de implicare a Federației Italiene de Fotbal în această chestiune.