Un fotbalist de la AC Milan și-a pierdut dinții în meciul cu Parma. Fosta echipă a lui Chivu a decis în mare parte campioana

Cu 12 etape rămase de jucat în Serie A, liderul Inter Milano, pregătit de Cristian Chivu (45 de ani), are un avans de 10 puncte față de locul 2, AC Milan, și de 14 puncte față de Napoli și de AS Roma, locurile 3-4. Duminică, Parma, fosta echipă a lui Chivu i-a dat o mână de ajutor românului și a învins-o pe Milan cu 1-0.

În meciul de pe „San Siro”, Loftus-Cheek, de la AC Milan, s-a ciocnit cu portarul Parmei, Corvi, și s-a ales cu un traumatism facial, rezultând o fractură a procesului alveolar la nivelul maxilarului.

Fotografii cu chipul lui Loftus au șocat. Jucătorului îi lipseau din gură câțiva dinți. Operația dentară a fost o reușită, iar jucătorul se va întoarce pe teren peste două luni.

Recuperarea de care are nevoie Loftus-Cheek se va întinde până la finalul lunii apriie. Astfel, el va pierde finalul de sezon.

Clubul milanez a anunțat print-un comunicat că operația a reușit: „AC Milan anunță că Ruben Loftus-Cheek a suferit ieri un traumatism facial semnificativ, soldat cu o fractură a procesului alveolar al maxilarului. Jucătorul a fost internat în secția de Chirurgie Maxilo-Facială și Clinică Stomatologică a ASST Santi Paolo e Carlo, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale astăzi de către Dr. Luca Autelitano. Operația de reducere și stabilizare a fracturii a fost un succes complet. Ruben se simte bine și a fost deja externat. Timpul estimat de recuperare este de aproximativ opt săptămâni”.

„A fost o lovitură grea, dar ce a fost mai rău a trecut. Mulțumiri din inimă întregului personal medical care m-a asistat în aceste ore cu profesionalism și mare grijă. Mulțumiri speciale se îndreaptă mai presus de toate către voi, fanii, pentru numeroasele mesaje de dragoste și susținere: le-am citit, le-am auzit și mi-au dat o putere incredibilă. Mulțumiri coechipierilor mei: suntem un grup, suntem o familie”, a spus fotbalistul.