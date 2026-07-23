A murit George Blay, titular la Dinamo în echipa campioană din 2007. Fostul fundaș avea doar 45 de ani

George Blay, fostul fundaș dreapta al echipelor Dinamo București și Unirea Urziceni, a murit la vârsta de 45 de ani. Fostul internațional ghanez s-a stins din viață pe 21 iunie 2026, însă vestea decesului său a ajuns în România la aproximativ o lună distanță. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Ceremonia funerară a avut loc la Gaithersburg, în statul american Maryland, și s-a desfășurat într-un cadru restrâns, în prezența membrilor familiei și a apropiaților. Imaginile apărute pe rețelele de socializare au fost distribuite de presa din Ghana, care a confirmat dispariția fostului jucător al naționalei „Black Stars”.

„În memoria lui George Blay, un fiu mândru al Ghanei. O legendă, un luptător, o inspirație pentru noi toți. Nu te vom uita niciodată”, este mesajul transmis de familia fostului fotbalist.

A contribuit la ultimul titlu câștigat de Dinamo

Născut pe 7 august 1980, în Elmina, George Blay și-a început cariera la Sekondi Hasaacas. În 1997 a ajuns în Belgia, la Standard Liege, club pentru care a evoluat timp de cinci sezoane. Au urmat KV Mechelen și La Louvière, înaintea transferului în România.

Blay a venit la Dinamo în vara anului 2006 și a devenit unul dintre jucătorii folosiți constant de Mircea Rednic. În primul său sezon în Ștefan cel Mare, fundașul ghanez a contribuit la câștigarea titlului de campioană, într-o echipă din care mai făceau parte Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu, Ionel Ganea, Cătălin Munteanu și Ștefan Radu.

Acela rămâne și în prezent ultimul titlu cucerit de Dinamo, formație care a încheiat sezonul 2006-2007 la șase puncte în fața rivalei Steaua.

George Blay a adunat 66 de apariții în prima ligă pentru Dinamo și 82 de meciuri în toate competițiile. A evoluat inclusiv în Cupa UEFA și în dubla cu Lazio Roma din preliminariile Ligii Campionilor.

După despărțirea de Dinamo, fundașul a mai jucat în România pentru Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni. Ultima echipă a carierei sale a fost Royal Antwerp, din Belgia, unde s-a retras în 2012.

Șapte meciuri pentru naționala Ghanei

George Blay a avut șapte selecții și un gol pentru reprezentativa Ghanei, între 2000 și 2002. A participat la Cupa Africii pe Națiuni din 2002, unde a jucat în toate cele trei meciuri din faza grupelor. Anterior, reprezentase Ghana la Campionatul Mondial Under-20 din 1999.

După aflarea veștii, mai mulți suporteri dinamoviști au solicitat conducerii clubului ca înaintea următorului meci să fie ținut un moment de reculegere în memoria jucătorului care a contribuit la ultimul titlu al formației din Ștefan cel Mare.