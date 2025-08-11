Un fost luptător UFC, mărturie cutremurătoare după ce și-a revenit din comă: „Am murit și m-am trezit creștin!”

Fostul sportiv de arte marțiale mixte din UFC, Ben Askren, povestește că și-a găsit credința după ce s-a trezit dintr-o comă indusă medical, în urma unei pneumonii grave care a necesitat un dublu transplant pulmonar.

Într-o discuție purtată recent cu FloWrestling, fostul olimpic a relatat drumul parcurs și momentul decisiv în care, după ce și-a recăpătat conștiența, a ales să îmbrățișeze creștinismul.

„Au fost mai multe momente în care au crezut că am murit. Ca și cum aș fi fost mort, asta e partea cealaltă. M-am trezit și am decis pur și simplu că sunt creștin. Deci, asta e o nebunie!”, a mărturisit Ben Askren.

„Am mers la biserică 15 ani și nimic. Așa ne-am înțeles!”

Ben nu a fost creștin, precum soția sa. Chiar dacă mersul la biserică nu era o activitate care îi făcea plăcere în mod regulat, fostul luptător își însoțea partenera de viață, în urma unei înțelegeri.

Askren a detaliat faptul că, deși timp de ani buni și-a însoțit soția la biserică, nu a simțit niciodată o conexiune spirituală reală. „Am mers cu soția mea la biserică timp de 15 ani, pentru că asta făcea parte din înțelegere. Am spus: «Ei bine, nu sunt creștin, dar te voi susține». Și a fost foarte ciudat când m-am trezit, mi-am zis «Trebuie să o fac». Știi? Deci, asta a fost cam ciudat. Am atât de multă recunoștință pentru toți cei care m-au ajutat. Atât de mulți oameni au donat bani, au avut grijă de copiii noștri, au donat mâncare, o mulțime de prieteni au venit și au petrecut timp cu mine - doar atât de multă recunoștință, pentru că au fost în jurul meu!”, a mai spus el.

În proces de recuperare: „Fac unele progrese!”

Povestea medicală a lui Ben Askren a început în luna mai, când a ajuns la spital suspectând că suferă de o simplă durere lombară. În realitate, starea sa s-a agravat rapid, fiind pus pe ventilator în iunie și înscris pe lista de așteptare pentru transplant pulmonar pe 24 iunie.

Intervenția chirurgicală a reușit, iar de atunci Askren folosește rețelele sociale pentru a-și ține fanii la curent cu progresul recuperării. Într-o postare recentă, el le-a transmis susținătorilor: „Fac unele progrese bune. Sper că și voi faceți la fel cu viețile voastre!".

În vârstă de 40 de ani, Askren a câștigat titlul NCAA în anii 2006 și 2007, reprezentând ulterior SUA la Jocurile Olimpice din 2008. Palmaresul său include aurul la Campionatele Panamericane din 2005 și la Campionatele Mondiale din 2009.

După trecerea la MMA, a debutat în Bellator în 2010, apoi a luptat în ONE Championship înainte de a ajunge în UFC. În 2021, a intrat în ring pentru un meci de box cu Jake Paul, unde a fost învins prin knock-out în prima rundă.