Alimentul iubit de români care poate deveni periculos: riscul ascuns dacă nu e preparat corect

Un aliment banal, extrem de popular în bucătăria românească, poate ascunde riscuri importante pentru sănătate atunci când este consumat sau preparat necorespunzător, atrag atenția specialiștii.

Este vorba despre cartofii gătiți în coajă, un aliment foarte consumat în România, care poate deveni problematic în anumite condiții. Avertismentul vine din partea medicului epidemiolog Emilian Popovici, care explică riscurile asociate atât stării alimentului, cât și modului de preparare.

Solanină – substanța toxică din cartofii înverziți

„Ce riscuri pot prezenta cartofii gătiți în coajă? Pentru că în unele restaurante care au preluat modelul fast-food și se grăbesc foarte tare, au fost adoptate și anumite practici specifice acestui tip de servire rapidă, haideți să vedem care sunt potențialele riscuri pentru sănătate. Cartofii care au încolțit sau care au o culoare verde pot conține în coajă solanină, un compus toxic care s-a dovedit a provoca probleme circulatorii și respiratorii, precum și dureri de cap, crampe musculare și diaree”, susține medicul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

Substanță chimică formată la temperaturi ridicate

Specialistul atrage atenția că astfel de situații apar mai ales în cazul depozitării necorespunzătoare. În plus, acesta vorbește și despre riscurile termice asociate preparării.

„Studiile au arătat că atunci când cartofii sunt gătiți la peste 120 grade Celsius, produc o substanță chimică cunoscută sub numele de acrilamidă. Acest compus se găsește în materiale plastice, lipici, coloranți și fum de țigară. Acrilamida a fost legată de dezvoltarea mai multor tipuri de cancer. Acrilamida are proprietăți neurotoxice și poate avea un impact negativ asupra genelor și asupra sănătății reproductive”, explică Emilian Popovici.

Un alt aspect menționat de medic este legat de proveniența alimentelor și de posibilele contaminări din agricultură. „Cartofii crescuți în sol puternic fertilizat pot conține niveluri ridicate de contaminare cu metale grele și pesticide concentrate tot în coajă în mod deosebit evident”, avertizează specialistul.

De asemenea, sunt vizate și alte legume consumate crude, care pot reprezenta un risc dacă nu sunt igienizate corespunzător înainte de consum.

„Și s-a mai încetățenit un obicei în mare parte tot din cauza vitezei: ridichi, castraveți și alte legume necurățate de coajă în salate. Motivul invocat? Coaja conține vitamine și în plus aspectul salatei e mai vesel și nu dau clienții în depresie”, spune medicul.

Acesta atrage atenția și asupra igienei insuficiente în prepararea alimentelor: „Ați văzut cum se face spălarea acestor legume care vin direct din sol cu încărcătura microbiană aferentă, înainte de a fi servite ca salate? Că doar suntem în secolul vitezei…”

În final, medicul Emilian Popovici subliniază importanța informării și a alegerilor personale: „Un om informat e un om câștigat! În rest, dincolo de informația primită, fiecare decide cum crede de cuviință în privința propriei sănătăți.”