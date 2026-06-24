O ciclistă de origine română a murit în Italia, în timpul unui antrenament. Sportiva a fost lovită de o mașină care efectua o manevră interzisă

Mirela Nicoleta Rusu, sportivă de origine română stabilită în Italia, a murit după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament de ciclism desfășurat în apropiere de Palermo. Autoritățile italiene au deschis o anchetă.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 iunie, în localitatea Pioppo, de lângă Monreale, când un grup de cicliști care care se deplasa spre Palermo a fost lovit de un autoturism care a pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire interzise.

„Nicoleta Rusu, ciclistă de origine română, a fost lovită mortal de o mașină în timpul antrenamentelor în zona Palermo, Italia. Transmitem condoleanțe familiei și apropiaților victimei. Dumnezeu să o ierte! Tragem un semnal de alarmă privind siguranța rutieră și importanța respectării regulilor de circulație. O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, a transmis Federația Română de Ciclism, într-un mesaj postat pe Facebook.

Alți doi cicliști au fost răniți, unul dintre ei fiind transportat la spital, însă medicii au precizat că viața acestuia nu este în pericol.

Poliția italiană a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii tragediei și eventualele responsabilități ale șoferului implicat.

„Potrivit primelor informații furnizate de autoritățile italiene, șoferul unui autoturism Fiat 500X a depășit mai multe vehicule într-o zonă cu linie continuă, pătrunzând pe sensul opus și lovind grupul de cicliști”, se arată pe site-ul Federației.

Amintim că, în 2024, ciclistul israelian Guy Timor a murit la vârsta de 21 de ani, după ce a fost lovit de un șofer beat, în timpul unui antrenament.

Tot în 2024, ciclistul norvegian Andre Drege, în vârstă de 25 de ani, a murit după o căzătură în timpul etapei a patra a Turului Austriei.