Un bulgar se opune construirii bisericii lui Becali de la Techirghiol. Acuză că lăcașul e ridicat fără autorizație, într-o zonă protejată

Gigi Becali a dat dispoziție ca pe malul lacului Techirghiol să se ridice o biserică. Numai că un bulgar, Emil Todorov, de 13 ani ecolog al Societății Ornitologică Română, îi pune bețe-n roate, fiind singurul care se luptă ca lăcașul de cult să nu fie construit, pentru că lipsesc autorizațiile și zona în care se fac lucrările este protejată.

În ultima vreme, patronul FCSB a făcut naveta între Pipera și Techirghiol, alături de mai mulți călugări, pentru a da drumul construcției pe un teren de două hectare deținut de familia finanțatorului campioanei. Numai că stabilimentul nu are autorizație de la autoritățile locale, susține Emil Todorov, ecolog al Societății Române de Ornitologie. Și actele pe care acesta le-a pus la dispoziție colegilor de la ProSport par să îi dea dreptate.

„Într-o vizită la fața locului făcută in 19 iunie am descoperit pe malul lacului pajiștea deteriorată de o placă imensă de beton, cu forma unei biserici. În jurul plăcii de beton pajiștea era discută, iar din Eforie până la locație a fost amenajat și un drum ilegal. Nicăieri în zona respectivă nu au fost observate panouri care să informeze publicul larg despre șantierul creat. Noi am depus sesizare de îndată ce am depistat începerea construcțiilor. A venit și răspunsul de la Garda de Mediu care ne-a anunțat că proprietarul a început construcția de capul lui, că nu deține nici un fel de autorizații și că a înaintat o sesizare penală parchetului de pe lângă judecătoria Mangalia”, a povestit pentru ProSport Emil Todorov.

„Proprietarii terenului (după extrasul din cartea funciară) sunt fiica și ginerele lui Gigi Becali (Mincu-Becali Theodora, Mincu Mihai Theodor). La o vizită ulterioară sesizării, la fața locului era Gigi Becali, care a fost foarte pornit împotriva colegilor mei (pe lângă faptul că in stilul caracteristic i-a făcut sataniști și vânduți soroșiștilor), și care a spus că el e proprietar, că e in intravilan și că face ce vrea și că nu-l vor opri cei de la mediu.

M-a făcut satanist, sorosist, că nu vin eu cu reguli europene, i-am explicat că eu nu vorbesc bine româna, sunt bulgar, dar sunt aici de 13 ani și mă ocup de ariile protejate. Dacă se construiește ceva acolo, practic vor veni zeci și sute de mașini și se va strica zona - Emil Todorov, pentru ProSport.

Asta va duce la deteriorarea completă și iremediabilă a sitului care a devenit un nou Siutghiol. Am vorbit cu Gigi Becali și mi-a zis că e terenul lui și face ce vrea. Ne-am interesat la Primărie și nu există autorizație, se plimbă cu Rolls Royce-ul pe câmp, de fapt e zonă protejată. Când am vorbit cu el mi-a zis că Alexandru Tudor va sta acolo va face mânăstire”, a mai declarat ecologul Societății Române de Ornitologie.

Emil Todorov a continuat: „În anul 2024, Gigi Becali cu o gașcă de călugări a montat o căsuță mobilă in același loc. Am depus sesizare, a fost amendat de Garda de Mediu, dar mai departe nu a plecat cu căsuța care și azi e acolo. În 2022 (nu știm dacă atunci era același proprietar sau altul) tot in același loc a nivelat malul lacului ca să amenajeze o plajă. La fel, a fost amendat. Dar toate se întâmplă cumva repetitiv in același loc, iar amenzile par să nu-i deranjeze.

Pe malul sudic al lacului Techighiol autoritățile române au dat interdicție de construcție, aria fiind protejată. Este singura zonă rămasă naturală de pe malul lacului.

Lacul Techirghiol este a doua cea mai importantă zonă pentru păsări din România, după Delta Dunării. Peste 250 de specii trec sau trăiesc aici, diversitatea fiind explicată de poziționarea lacului pe una din cele mai importante rute de migrație ale păsărilor, Via Pontica.

Gigi Becali nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere referitor la acest subiect.