 Big Little Festival premiază timpul petrecut în familie cu un automobil | adevarul.ro

Big Little Festival premiază timpul petrecut în familie cu un automobil

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Big Little Festival, cel mai mare eveniment din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor, și BYD lansează una dintre cele mai atractive surprize ale verii: doar 3.000 de abonamente VIP sunt disponibile pentru ediția din acest an, iar fiecare dintre ele oferă acces premium la festival și șansa de a câștiga un automobil BYD Dolphin G DM-i.

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Cu un abonament VIP de 180 de lei pentru toate cele trei zile de festival (21-23 august, la Palatul Mogoșoaia), participanții beneficiază de acces exclusiv în fața scenei principale, acces prioritar la activitățile din festival și intră automat la tragerea la sorți pentru marele premiu oferit de BYD: un autoturism hybrid plug-in BYD Dolphin G DM-i.

Aventură cât pentru o vacanță întreagă

La Palatul Mogoșoaia, pe o suprafață de 12 hectare de pădure și verdeață, copiii mici și mari sunt invitați să descopere peste 100 de activități interactive, în care timpul petrecut împreună devine cea mai frumoasă experiență. Într-un univers dedicat exclusiv familiilor, părinții nu sunt spectatori, ci parteneri de aventură, iar copiii nu cer atenție, ci o primesc din plin.

Programul artistic îi aduce pe scenă pe Vama (21 august), Andra (22 august) și Smiley (23 august), iar cele șapte zone tematice oferă activități pentru toate vârstele. De la ateliere creative și experimente științifice, până la gaming, muzică și sport, fiecare familie își poate construi propriul traseu în festival.

Participanții vor descoperi Lumea Poveștilor, zona Creație și Știință, Copacul Dorințelor, Arena de Gaming, Cortul Disco, Tărâmul Jocurilor, precum și zonele dedicate relaxării și un food court generos.

Printre atracțiile speciale se numără înregistrarea unei piese alături de profesioniștii HaHaHa Production, demonstrații de rugby susținute împreună cu Sportul Studențesc și Caravana ProRugby, ping-pong, demonstrații kendama, biblioteca cu povești, paintball, ateliere de pictură, spectacole de teatru, karaoke în stația BYD, Nerf Arena, tobogane gonflabile, escaladă, tir cu arcul, precum și numeroase competiții și provocări pentru întreaga familie.

Pentru cei care vor să stea în primul rând la concerte, să aibă acces prioritar la activități și să aibă șansa de a pleca acasă un autoturism nou, abonamentele VIP reprezintă cea mai avantajoasă opțiune. Numărul acestora este limitat, iar experiența promisă este una pe care doar 3.000 de participanți o vor putea trăi în această formulă exclusivă.

Și în acest an, organizatorii pregătesc mai multe concursuri și surprize, iar unul dintre ele are o miză importantă: cu minimum două bilete cumpărate, te poți înscrie la concursul Backing Vocals și ai șansa să urci pe scenă alături de Smiley, în cadrul concertului pe care acesta îl va susține în data de 23 august.

Accesul la eveniment este permis și pe baza biletelor și de o zi și a abonamentelor, acestea putând fi achiziționate online, pe https://bilete.biglittlefestival.com/event/big-little-festival-2026.

Flashmob de 1.000 de persoane, pe Calea Victoriei

Big Little Festival 2026 a fost lansat printr-un flashmob pe Calea Victoriei, la care au participat peste 1.000 de părinți și copii, alături de Vero Căliman, directorul creativ al evenimentului, Alina Sorescu și elevii Școlii de dans Show Dance Art.

Big Little Festival este organizat de Flying Elephant, HaHaHa Production și 360 Revolution. Programul detaliat pe zile și zone de agrement, precum și alte informații utile se găsesc pe site-ul https://biglittlefestival.com/ și pe conturile de social media ale evenimentului.

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