Petrolul Ploiești a bătut-o degeaba pe Sănătatea Cluj în Cupa României. Ambele au părăsit competiția

Petrolul Ploiești a învins formația de liga a treia Sănătatea Cluj cu scorul de 3-1 (0-0), marți, pe Stadionul Clujana din Cluj-Napoca, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal.

Artizanul victoriei a fost spaniolul Rafinha, care a marcat două goluri pentru ploieșteni (53, 90+3) și a obținut și penalty-ul transformat de Sergiu Hanca (86).

Golul de onoare al gazdelor a fost reușit de Denis Paul (87).

Niciuna dintre echipe nu mai avea șanse de a avansa mai departe în competiție.

Tot marți, în Cupa României sunt programate meciurile:

CFR Cluj - Rapid (ora 20:00)

CSS Dumbrăvița - FC Argeș (ora 20:00)